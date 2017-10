Pääkirjoitus

on viime vuo­sina puhuttu Suomessa ja maailmalla innostuneeseen ­sävyyn. Tämän uuden talousmuodon odotetaan tuovan mukanaan vaurautta, hyvinvointia ja työpaikkoja. Vaikka keskustelu on syntynyt äskettäin, ilmiö sinänsä ei ole upouusi.Kun jakamistalous ymmärretään laajasti, siihen kuuluu niin naapurin lapsen kuljettaminen harrastuksiin kuin vaikkapa ystävien tilapäinen majoittaminen. Myös talkoot ovat perinteinen jakamistalouden muoto: joukko ihmisiä kokoontuu toteuttamaan hankkeita, jotka olisivat yksin tehtäväksi liian raskaita.Erityisen arvokas jakamistalouden instituutio on julkinen kirjastolaitos. Siellä on pyritty huolehtimaan sekä maksuttomasta, laajasta lainaus­oikeudesta että kirjailijoiden toimeentulosta. Kirjasto näyttää esimerkkiä siinä, kuinka julkinen sektori voi olla jakamistaloudessa aktiivinen toimija.leimaa nykyisin tuhlaaminen: tavaraa tuotetaan liikaa ja käytetään tehottomasti. Esimerkiksi henkilöautoissa on Suomessa keskimäärin 1,7 matkustajaa – kapasiteetista haaskataan kaksi kolmasosaa. Vain murto-osa autoista on liikkeellä ­yhtä aikaa. ­Jakamalla autokyytejä nykyistä enemmän voitaisiin säästää rahaa ja luonnonvaroja.Resurssien käytön taloudellisuus ei silti ole jakamistalouden koko ­kuva. Jakaminen on sosiaalista toimintaa, joka onnistuessaan tuottaa luottamusta ja solidaarisuutta. Se ei ole pelkkää kustannusten osittamista ja optimointia vaan myös yhteisen ajan ja ajatusten ­jakamista erilaisten ihmisten kesken. Polarisoituneessa yhteiskunnassa tämän arvoa voi tuskin korostaa liikaa.riskit jakamistalouden kehityksessä liittyvät vallan keskittymiseen tilanteessa, jossa markkinoiden ulkopuolisia jakamisen tapoja sekä perinteisen palkkatyön kaltaisia työn muotoja siirtyy kaupallisten jaka­misalustojen piiriin. Julkisen vallan vastuulla on huo­lehtia siitä, että ­kilpailuetua ei haeta tinkimällä esimerkiksi työehdoista, työsuojelusta tai kuluttajan­suojasta.Jakamistalouden sääntelyssä olisi tärkeää tunnistaa voittoa tavoittelemattoman jakamisen erityisluonne ja tukea paikallisyhteisöjä vahvistavia aloitteita. Kannattaa esimerkiksi selvittää, voisiko julkisia hankintoja tehdä paikallisvaluutoilla tai olisiko aikapankkien kautta tehtävän työn verot mahdollista maksaa ”toveina” eurojen sijaan.suurin arvo on, että se haastaa pohtimaan uudelleen, mistä taloudessa on perim­miltään kyse. Talous ei ole vain tavaroiden ja palveluiden tuottamista markkinoille vaan myös sitä, kuinka ihmiset yhdessä luovat toimeen­tulon ja hyvinvoinnin edellytyksiä.Vain rajallinen osa taloudellisesta toiminnasta havaitaan bruttokansantuotteen kaltaisilla, virallista taloutta kuvaavilla mittareilla. Palkaton koti- ja hoivatyö, raha­talouden ulkopuolinen palvelusten vaihto ­sekä luonnonresurssien hyödyntäminen korvauksetta jäävät usein ­näkymättömiin. Silti ne ovat talouden kovaa ydintä, jonka kestävyys takaa elämän jatkuvuuden päivästä toiseen.Talous on aina perustunut jakamiseen ja yhdessä tekemiseen. ­Paradoksaalista onkin, kuinka helposti markkinoiden ulkopuolinen jakaminen suljetaan pois talouden piiristä tai nähdään vähemmän ­arvokkaana. Samaan aikaan jakamistalouteen niputetaan ­ilmiöitä, jotka ovat pikemminkin työvoiman tai tavaroiden vuokraamista ja ­pahimmillaan vahvistavat eriarvoisuutta ylläpitäviä taloudellisia valtasuhteita.uudet muodot vaativat tarkempaa kielenkäyttöä ja kriittistä analyysiä. On kysyttävä, mitä uutta ne tuovat mukanaan ja millaisia vanhoja kehityskulkuja ne ylläpitävät. Samalla on mahdollista ajatella taloutta uusiksi – jaettuna ja yhteisenä asiana – sekä tunnistaa, että hyvinvoinnin edellytykset muodostuvat rahataloutta selvästi laajemmasta toiminnan kirjosta.Parhaimmillaan jakamistalous voi avata polkuja ekologisempiin, tasavertaisempiin, hajautetumpiin ja ­oikeudenmukaisempiin tapoihin järjestää työtä ja tuo­tantoa.