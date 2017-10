Pääkirjoitus

Kiinassa kaikki valta kuuluu Xi Jinpingille

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

S

K

2 300 ihmistä kohottaa kerran toisensa jälkeen kätensä äänestyksissä täysin yksimielisesti ja tasatahtisesti, kyseessä ei ole äänestys siinä mielessä kuin sana yleensä ymmärretään demokratiassa. Kyseessä on esityksen järjestäjän voimannäyttö ja samalla varoitus siitä, ettei joukosta kannata poiketa.Sellaista oli äänestäminen viime viikolla alkaneessa Kiinan ­kommunistipuolueen puoluekokouksessa, joka vahvisti Kiinan ­talouden ja politiikan linjat seuraaviksi viideksi vuodeksi ja pohjusti puolueen korkeimman johdon henkilövalintoja. Kokous päättyi tiistaina ja valinnat olivat vuorossa keskiviikkona.Jo ennen Kiinan kommunistien 19. puoluekokouksen alkua oli selvää, että kokouksen merkittävimmäksi anniksi nousee 64-vuotiaan puoluejohtajan ja presidentin Xi Jinpingin aseman vahvistaminen tavalla, jota ei ole nähty Kiinassa vuosikymmeniin.Kokouksen päätyttyä ja puoluejohdon nimitysten jälkeen odotukset osoittautuivat pääosin oikeiksi. Xille on lujitettu Kiinan johdossa niin vahva asema, että hänen haastajansa asettuisi näiden päätösten jälkeen koko kommunistipuoluetta vastaan.Lisäksi kommunistipuolueen huipulla aiemmin kollektiivista valtaa käyttäneen ­seitsemänjäsenisen pysyvän komitean uudet henkilövalinnat tekevät komiteasta Xin vallan välineen, jonka sisältä ei nouse hänelle seuraajaehdokasta eikä haastajaa.Tuloksena on Xin nousu Kiinan yksinvaltiaaksi. Se ei tietenkään ole aivan yksi­selitteistä 1,4 miljardin asukkaan maassa, jonka alueille on hajautettu huomattavaa vallankäyttöä. Xin linjausten kyseenalaistaminen merkitsee kuitenkin Kiinassa vastedes entistä varmemmin itsetuhoa. Mielipiteenvapaudelle, jota kutsutaan Kiinan kohdalla toisinajatteluksi, jää entistäkin vähemmän tilaa.uomen kaltaisesta maasta katsottuna on vaikea ymmärtää, miksi Xin aseman kirjaaminen puolueen peruskirjaan oli niin tärkeää hänen valtansa jatkolle.Peruskirjaan lisätty peruste puolueen linjalle on ”Xi Jinpingin ajattelu uudelle aikakaudelle ­sosialismissa kiinalaisin erityispiirtein”.Xin ajattelun korostaminen nostaa hänen ­merkityksensä puolueen suurhahmon Mao ­Zedongin rinnalle ja hieman Kiinan talousuudistukset vajaat 40 vuotta sitten käynnistäneen Deng Xiaopingin edelle. ”Sosialismi kiinalaisin erityispiirtein” tarkoittaa Dengin ­markkinatalousuudistusten jatkoa. ”Uusi aikakausi” tarkoittaa, että Xi haluaa haluaa vaikutusvaltansa tuntuvan vielä vuosikymmenten kuluttuakin.Tällä lisäyksellä Xin valta jatkuisi, vaikka hän ei enää olisi puoluejohtaja. Myös ­kolmas perättäinen kausi puolueen johdossa tuli mahdolliseksi, kun Xin ja pääministeri Li Keqiangin lisäksi pysyvään komiteaan valitusta viidestä miehestä nuorinkin on 60-vuotias, siis liian vanha puoluejohtajaksi viiden vuoden kuluttua. Puolueen keskuskomitean poliittisen toimikunnan eli politbyroon 25 jäsenen joukossa on jo mahdol­lisia seuraajia, mutta he ovat vielä askeleen verran liian kaukana vallan huipusta.okouspuheissa Xi kertoi ”uuden aikakauden” tavoitteista. Kiina on kohtuul­lisen vauras maa parissa vuosikymmenessä ja kaikilla mittareilla suurvalta vuosisadan puolivälissä. Xi puhui myös pehmeästä vallasta, mutta se ei ole ­kovin uskottavaa ilmaisunvapauksien kovakouraisen tukahduttamisen jatkuessa. Kiina on yhä vahva mutta pelokas.Kansainvälisesti Xin tavoitteet tarkoittaisivat toteutuessaan sitä, että Kiina haastaisi Yhdysvaltojen valta-aseman myös sotilaallisesti. Se ei ole kovin pehmeä viesti.