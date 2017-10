Pääkirjoitus

Koulutustason nosto ei poista riskejä mutta auttaa välttämättömässä uusiutumisessa

pitää nostaa koulutus­tasoaan, sanovat tiistaina julkistetun Koulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön tekijät. Tavoitteena on, että runsaan kymmenen vuoden kuluttua vähintään puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon.Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään visiotyöhön osallistuivat myös korkeakoulut eli yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muut sidosryhmät. Vaikka kyse on vasta yhteisestä toiveesta eikä konkreettisista päätöksistä, ongelman kuvaus on selvä. Suomi on vaivihkaa menettänyt asemiaan koulutustasolla mitaten kansainvälisessä osaamiskilpailussa.Aina vastaava viesti ei ole mennyt perille. Vuosituhannen vaihteessa Suomessa käytiin kiivas keskustelu siitä, pitääkö 70 prosenttia ikäluokasta kouluttaa korkeakouluissa. Luku oli saatu aloituspaikkakaavailuja teoreettisesti ynnäämällä.Luku 70 alkoi elää omaa elämäänsä. ­Sitä ehtivät kauhistella monet tahot ja varsinkin työnantajat, jotka pelkäsivät, ettei ammattiosaajia enää kouluteta.Päällimmäiseksi jäi viesti, että kädentaitoja tarvitaan tulevaisuudessa. Puhe koulutustason nostosta unohtui. Kädentaitojen korostaminen saattoi estää suomalaisia huomaamasta, että useat muut maat panostivat nimenomaan korkeakoulutuksen lisäämiseen. Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaa nykyään runsaat 40 prosenttia ikäluokasta, kun Etelä-Koreassa näin tekee 70 prosenttia ja Kanadassa ja Japanissa 60 prosenttia ikäluokasta (HS 25.10.).ansantalouden liki vuosikymmenen kestänyt pysähtyneisyys saattoi myös antaa väärän kuvan siitä, millä vauhdilla maailma ympärillä muuttuu. Suomen peruskoulutus on niittänyt mainetta, mutta seuraavilla koulutustasoilla usea maa on kiihdyttänyt ohi. Se näkyy menestyksessä.Oman hitautensa koulutustason nostoon voi tuoda myös turvallisuuden kaipuu. Moni toivoo koulutuksen johtavan selvästi rajattuun ammattiin, joka tarjoaa leivän tuleviksi vuosikymmeniksi.Koulutus ei kuitenkaan poista riskejä vaan vain pehmentää niitä. Hyvä koulutuspohja auttaa uusiutumaan moneen kertaan työuran aikana. Paikallaan pysyvää maailmaa se ei takaa.