Pääkirjoitus

Tuotantoeläinten antibioottien käyttö pitää saada kuriin EU:ssa

On

varsin hyvin tiedossa, että antibioottien runsaalla käytöllä voi olla hyvin ikäviä seurauksia. Bakteerien vastustuskyky eli resistenssi lääkkeitä vastaan lisääntyy, mikä voi johtaa lopulta siihen, että vaihtoehtoista antibioottia ei enää ole eikä hoito siis tepsi.Varsinkin eläinlääkinnässä käytäntö on monessa Euroopan maassa ollut tähän asti lepsu, kun lääkkeitä on säädelty pääasiassa kansallisesti.Suomessa antibioottien käyttö tuotantoelämille on ollut vähäistä ja tapahtunut eläinlääkärin määräyksestä ja valvon­nassa. Useissa EU-maissa antibiootteja annetaan eläimille ennaltaehkäisevänä massalääkityksenä, mikä lisää merkittävästi vastustuskykyisten taudinaiheuttajien kehittymistä.Suomi ajaa nyt viiden muun EU-maan kanssa ennaltaehkäisevän antibiootti­lääkinnän rajoittamista, kun eläinlääkinnälle rakennetaan unionin yhteisiä pelisääntöjä. Ehdotusta tukevat Suomen lisäksi Ruotsin, Tanskan, Alankomaiden ja Itävallan ministerit.Hankkeelle on syytä toivoa tukea myös suurilta jäsenmailta. Antibioottien tehon heikkeneminen on riski, jonka tietoista lisäämistä pitää välttää myös tuotanto­eläinten kasvatuksessa.