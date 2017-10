Pääkirjoitus

Raaseporin turman syyt täytyy käydä huolella läpi

Raaseporin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

T

tasoristeysonnettomuus koskettaa suomalaisia monella tavalla. Puolustusvoimien maastokuorma-auton ja kiskobussin törmäyksessä kuoli neljä ihmistä ja useita loukkaantui.Liikenteen riskit tuntuvat hyvin omakohtaisilta. Jokainen miettii omalta kohdaltaan, miten toimisi yllättävässä tilanteessa tai mikä kaikki olisi mahdollista.Vartioimattoman tasoristeyksen ylittäminen saa pohtimaan, mitä tapahtuisi, jos ei havaitsisikaan junan tuloa.Traaginen tapahtuma koskettaa myös siksi, että siinä oli osallisina varusmiehiä. Tuhannet perheet miettivät, mitä heidän läheisilleen kuuluu. Varusmiespalveluksessa riskit ovat toisenlaisia kuin siviilien arjessa. Perheenjäsenten, sukulaisten ja muun lähipiirin huoleen on helppo samastua.Onnettomuustutkinta saa todennäköisesti aikanaan tarkemmin selville, mitkä tekijät johtivat kuolonuhreihin ja loukkaantumisiin, mutta yleensä kyse on ­usean asian yhteisvaikutuksesta ja onnettomasta sattumasta.Siksi vastaavien tapausten ehkäisyksi ei riitä yksittäinen toimenpide. Asiaa pitää käydä läpi sekä liikenteen että varusmiespalveluksen turvallisuuden kannalta.Yksi kohta on tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Vilkkaimmilta osuuksilta tasoristeykset on enimmäkseen poistettu, tai ainakin ne on varustettu puomeilla. Riskit liittyvät hiljaisiin rataosuuksiin, joissa radan ylittäminen saattaa johtaa liialliseen riskinottoon.oinen parannettava asia on varusmiespalveluksen turvallisuus. Sen hyväksi on tehty jo paljon töitä, mutta edelleen parannettavaa riittää.Varusmiesten koulutus valmentaa toimimaan vaikeissa ja vaarallisissa tilanteissa. Koulutuksesta ei pystytä tekemään täysin riskitöntä, mutta tarpeettomia riskejä pitää välttää.Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä tuo työhön oman vaikeutensa. Vaikka kantahenkilökunnan koulutus ja asenteet olisivat ajan tasalla, monissa tilanteissa vastuuta kertyy myös varusmiehille. ­Varusmiesten turvallisuuskulttuuri ei välttämättä uudistu riittävän nopeasti, ­eikä käsitys riskeistä ole realistinen.