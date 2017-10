Pääkirjoitus

Kirje kotiin: ”Poikanne katosi.”

Vanhem­pieni

”Raskaimpia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kirjepaperista

Asepalveluksessa

piirongin laatikosta löytyi kirje. Ajan ruskistamalla paperilla oli kauniilla käsialalla kirjoitettu surullinen viesti.taakkoja, joita sota tuo, on varmaankin se, kun sotilaan omaiset eivät saa juuri minkäänlaista tietoa rakkaansa viimevaiheista, vaan saavat jäädä epätietoisuuteen ehkäpä koko elämänsä ajaksi. Te kuulutte niihin surevan kansamme jäseniin, jotka kantavat taakkaa kadonneesta omaisesta.””Niin kuin viralliselta taholta olette jo ilmoituksen saaneet, poikanne, jääkäri Lauri Rautio katosi 11.6.1944 Jalkalassa. Hyvin niukat ja vähäiset ovat ne tiedot, jotka tiedämme poikanne katoamisesta. 11.6. pataljoonamme oli ankarassa taistelussa vihollisen kanssa. Vihollinen hyökkäsi kiihkeästi. Pataljoonamme sai käskyn irrottautua taistelusta ja vetäytyä taaksepäin.””Tämän vetäytymisen jälkeen ei poikanne ollut enää mukana, hän oli kadonnut tavalla, jota kukaan ei tarkemmin tiedä. Käsitykseni mukaan on olemassa vain kaksi mahdollisuutta. Hän joko joutui vihollisen vangiksi tai hän kaatui.”huomaa, että se on ry­pistetty ja myöhemmin silitetty. Ehkä kirje oiottiin sen jälkeen, kun yllättävä viesti tuli. Poika kirjoitti kuukausien päästä Suomeen palautettujen sotavankien karanteenileiriltä Hangosta. Hän kertoi haavoittuneensa ja olleensa vankina.Kun Suomi täyttää 100 vuotta tänä vuonna, isäni kohtalon kokeneet ovat poistumassa. Sotainvalideja oli vuoden 2014 lopussa elossa noin 4 000, tänä syksynä enää runsaat 2 000. Heidän keski-ikänsä on yli 90 vuotta. Isäni on maalaiskunnan viimeinen – oman ilmaisunsa mukaisesti – ”huonosti tapettu”.Sodankäyneet ansaitsevat sotilaspastorin kirjeen sanoin ”kunnioituksen taistelusta isänmaan vapauden puolesta”. Mutta isäni ei ole sotamuistoillaan tai -mitaleillaan ylpeillyt. Enemmänkin ehkä rauhan ajan tekemisillään – jotka pahoin vammautuneelle eivät olleet helppoja.oleva poikani – saman ikäinen kuin isoisänsä oli kadotessaan – halusi tietää, mitä kirjeessä lukee. Teksti ei ollut hänelle ymmärrettävää, koska se oli kirjoitettu vanhan ajan kaunokirjoituksella. Ja sitä ei enää opeteta.Kun Suomi siirtyy seuraavalle satavuotiskaudelleen, surun rypyt voisi jo silittää. Sotaveteraanien ja -invalidien kun­nioitus säilyisi, vaikka Suomi juhlisi ennen kaikkea elämää, vapautta ja rauhan ajan tekemistä – teemoja, jotka ovat myöhemmille sukupolville ymmärret­täviä.