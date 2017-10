Pääkirjoitus

Suomen vienti vetää nyt kiitettävästi, aina on parantamisen varaa. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen on kilpailijamaihin verrattuna liian vähäistä. Hallitusohjelman iso tavoite on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.Vientikaupat, kuten kaikki liiketoiminta, ovat viime kädessä kiinni yritysten omasta osaamisesta. Julkiset vientipalvelut voivat kuitenkin edistää kauppojen ja asiakassuhteen syntymistä – joskus jopa ratkaisevasti. Siksi on koko Suomen ­talouskasvun kannalta tärkeää, että vientipalvelut ovat iskussa.Suomen innovaatiojärjestelmä on vahva, mutta kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin rakentamisessa häviämme yhä monille kilpailijamaille. Suomen talouden kannalta on tärkeää, että Tekes-hankkeet eivät pääty ratkaisuun, joka toimii Otaniemessä, vaan siihen, että tuote on myyty asiakkaalle ulkomailla.Yrityksiltä tullut palaute kertoo, että eri toimijoiden alaisuudessa kansainvälistymispalvelut ovat olleet hajallaan ja siksi hankalasti hahmotettavissa. Palveluketjussa on myös ollut katveita, ja toimintojen taso on vaihdellut eri paikoissa.aloittaa pian Business Finlandin perustamista koskevan lakiesityksen käsittelyn. Uuteen organisaatioon kootaan kaikki nykyiset innovaatiorahoituskeskus Te­kesin ja kansainvälistymispalveluihin erikoistuneen Finpron palvelut. Vastedes kaikkiin innovaatiorahoitukseen, vientiin ja kansainvälistymiseen, investointien houkuttelemiseen sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut saadaan samalta luukulta. Asiakasta palvelee yksi organisaatio aiemman kahden sijaan.Uudistuksen jälkeen voidaan ottaa aiempaa paremmin huomioon yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koko elinkaari. Yhtenäinen palvelupolku jatkuu tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehityksestä aina innovaation markkinoille viemiseen asti. Päällekkäisyyksien purkaminen vapauttaa tarpeellisia käsipareja kentälle niin Suomessa kuin maailmallakin.Samaan kokonaisuuteen kytketään aiempaa tiiviimmin ulkoministeriön ulkomaanverkoston palvelut. Vaikka ulkomaanedustustoilla on ajettavanaan elintärkeitä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita, juuri taloussuhteet ovat tärkeimpiä perusteita useimpien ulkomaanedustustojen pitämiselle.puhutaan tehokkaasta viennin­edistämisestä, esimerkiksi nostetaan usein Tanska. Yksi askel kohti Tanskan mallia on, että suurlähettilään roolia vienninedistämisen maajohtajana vahvistetaan.Tässäkin esimerkissä on lopulta kyse parhaiden käytäntöjen levittämisestä ja konserni­ajattelusta. Suomen 90 ulkomaanedustustossa on paljon niitä, joilla on vahva ote vienninedistämiseen yhdessä Finpron kanssa, mutta on myös niitä, joissa yhteistyö voisi olla parempaa.Nyt vientiä palveleva ulkomaanverkosto vahvistuu huomattavasti samalla kun se kiinnittyy saumattomammin kotimaan palveluketjuun. Suurlähetystöjen maatieto tulee aiempaa laajempaan käyttöön ja liiketoimintamahdollisuuksia tunnistetaan yhdessä. Samalla tavalla ulkoministeriön rahoitusinstrumentit tulevat entistä selvemmin osaksi yrityksille tarjottavaa palvelua.Ulkoministeriössä yritysten palveleminen on nostettu ministeriön strategisiin tavoitteisiin. Vastedes kykyä auttaa yrityksiä korostetaan valittaessa suurlähettiläitä maihin, joissa on suomalaisyrityksille keskeisiä vientimarkkinoita.Myös palveluiden alueellisesta saavutettavuudesta pidetään huoli. Suomen jokaisessa maakunnassa on kansainvälistymispalveluita tunteva koordinaattori, joka toimii linkkinä kasvuhaluisten yritysten ja Business Finlandin palveluiden välissä. Näin varmistetaan, että yhteys maakunnista maailmalle toimii mahdollisimman saumattomasti. Innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut pyritään näin saamaan entistä laajemman yrityskentän ulottuville.valmistellaan asiakkaat edellä: kaikkein tärkeintä on taata sujuvat, matalan kynnyksen palvelut kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksillemme.Suomi elää viennistä. Siksi on erittäin tärkeää, että teemme jatkuvasti työtä suomalaisyritysten kansainvälistymisen eteen. Tähän työhön kuuluvat elinkeinopolitiikka, vientipalvelut sekä kamppailu vapaan kaupan puolesta.