Pääkirjoitus

Vapaakaupan sidokset alkavat katkeilla, kun myös suuret maat muuttavat linjaansa

Talouden tuntijoiden Talouden tuntijoiden

M

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

M

mukaan maailmantalouden pahimpien uhkien listauksissa poliittiset riskit ovat nousseet kärkeen.Nämä riskit kasvavat, kun sulkeutumista, protektionismia, populismia, separatismia ja äärikansallisia ajatuksia edistävät voimat lihovat kansallisissa vaaleissa. Yleensä tällaiset puo­lueet kiipeävät asemaansa leimaamalla oman maan ongelmat ulkopuolisten voimien tai taloudellisen yhteistyön syyksi. Resepti on yksinkertainen ja näköjään yllättävän helppo myydä: nostetaan muureja ja kutsutaan sitä itsenäisyyden puolustamiseksi.Puolassa ja Unkarissa valtaa ovat pitäneet jo pitkään voimat, jotka rakentavat ­eurooppalaisesta yhteistyöstä hyvää vihollista. Kaksikko saanee rinnalleen nyt Tšekin. Itävaltakin voi lähentyä tätä ryhmää vaaliensa jälkeen. Samaan maailmantaloutta uhkaavien poliittisten riskien sarjaan menevät tietysti Yhdysvaltojen nykyhallinnon protektionistiset ratkaisut ja Britannian heikosti sujuva yritys erota Euroopan unionista.aailmankaupan vapautta seuraava Global Trade Alert -tietokanta kertoo, että kauppaa vapauttavia ratkaisuja on taantuma­vuosina tehty vähemmän kuin protektio­nistisia päätöksiä. Huono aika on vienyt kohti tullimuureja. Lyhyen aikavälin etuja on haettu kaikkialla. Maailman suurimmat talousmahdit ovat puhuneet ­vapaakaupan eduista, mutta juuri sama maajoukko on tehnyt eniten protektionistisia linjauksia.Eikä Yhdysvaltojen linjaus mene pelkästään presidentti Donald Trumpin piikkiin. Yhdysvallat on tehnyt finanssikriisiä seuranneiden vuosien aikana – siis jo Barack Obaman aikana – enemmän kauppaa rajoittavia ratkaisuja kuin mikään muu maa.Huolestuttavaa on, että poliittisten riskien kasvukaudella maailmantaloutta yhdessä pitävät sidokset ja ristiriitoja sovittelevat voimat rapautuvat. Hyvä esimerkki on Maailman kauppajärjestö WTO. Maailman kauppajärjestö on hallitusten välinen maailmankauppaa sääntelevä järjestö, joka peri paikkansa vuonna 1995 tullijärjestö Gattilta. Gatt sovitteli yhteen näkemyksiä rajatulleista vuodesta 1948 lähtien. Se liittyi Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n rinnalle, kun toisesta maailmansodasta toipuvia maita haluttiin sitoa taloudellisesti yhteen.aailman kauppajärjestö on siitä harvinainen toimija, että Kiina ja Venäjäkin tuntuvat kunnioittavan sitä. WTO:n rooli on kasvanut, kun monenkeskiset kauppasopimukset ovat alkaneet purkautua Donald Trumpin kauppa­politiikan vuoksi. Kauppasopimusmaat ovat toivoneet, että WTO sentään pysyisi iskussa ja suojelisi vapaakauppaa. Britanniakin näyttää laskevan sen varaan, että vaikka brexit-neuvottelut menisivät ihan pieleen, WTO jää suojelemaan.WTO:n arvokkain osa on kiistojen sovittelumekanismi, vetoomustuomioistuin, joka koostuu seitsemästä neljäksi vuodeksi valittavasta tuomarista. Kahden toimikausi on jo päättynyt ja kolmas lopettaa ensi kuussa. Uusia ei ole onnistuttu valitsemaan, koska Yhdysvallat estää nimitykset. Vetoomustuomioistuimessa on oltava vähintään neljä tuomaria. Tämän rajan alle mennään ensi vuoden syksynä.Trump vaatii jonkinlaista parempaa diiliä ja etuoikeutettua kohtelua Yhdysvalloille, mutta tapansa mukaan hän ei kykene hahmottamaan ja kertomaan muille, mitä hän käytännössä vaatii. Jos tavoitteena on tehdä WTO:sta ”maksettu tuomari”, joka viheltää virheitä vain Kiinalle, järjestön asema ja sen saama kunnioitus romahtaa. EU:n ­pitää vastustaa tällaisia pyrkimyksiä.