Pääkirjoitus

Vajavainen demokratia syventää jakoa Keniassa

Kenian

K

erillisiin kansanryhmiin jakautunutta väestöä on yritetty eheyttää parlamentaarisen demokratian keinoin, mutta pyrkimys joutui vastatuuleen torstaina. Presidentinvaalien uusintakierros vain pahensi Kenian kahden johtavan ­poliitikon tukijoiden syvää kahtiajakoa.Presidentinvaalien uusintakierros oli sinänsä näyttö Kenian oikeusjärjestelmän toimivuudesta. Maan korkein oikeus mitätöi elokuussa järjestetyt presidentinvaalit väärinkäytösten vuoksi.Päätöstä pidettiin merkittävänä koko Afrikan kannalta, koska vaalien voittajaksi oli julistettu istuva presidentti Uhuru Kenyatta 54 prosentin ääniosuudella.Vuosikymmenen hänen haastajanaan ollut Raila Odinga on syyttänyt hallitusrintamaa vaalivilpistä toistuvasti aiemminkin, mutta nyt oikeus tuki opposition näkemystä ensimmäistä kertaa.Kenyattan kannattajien pääjoukko kuuluu Kenian vahvimpaan väestöryhmään kikujuihin. Odingaa tukevan kansanosan vahvin alue on Kenian länsiosissa.Oikeuslaitoksen näyttö itsenäisyydestä jäi kuitenkin irralliseksi, kun Odinga vaati heti perään muutoksia myös keskusvaalilautakuntaan ja vaalijärjestelyihin.Uuden vaalipäivän aattona oikeus­päätöksiä ei kuitenkaan enää syntynyt, koska seitsemästä tuomarista viisi oli ­tavoittamattomissa. Lopulta Odinga boikotoi vaaleja. Äänestysvilkkaus jäi alle 34 prosenttiin. Se antaa heikon pohjan Kenyattan uudelle presidenttikaudelle.amppailu vaalivoitoista Keniassa puhkesi kymmenen vuotta sitten laajaksi väkivallaksi.Vuonna 2007 Odinga kiisti vaalitappionsa silloiselle presidentille Mwai Kibakille. Siitä käynnistyneissä levottomuuksissa kuoli yli tuhat ihmistä.Tilanne rauhoittui, kun osapuolet sopivat hallitusyhteistyöstä. Se päättyi vuonna 2013, kun Kibakin jälkeen hallitus­rintaman presidenttiehdokkaaksi noussut Kenyatta voitti vaalit. Odinga kiisti ­jälleen vaalituloksen. Väkivalta jäi sillä kertaa melko vähäiseksi.Nyt Keniassa uhkana on uusi levottomuuksien jakso. Sen estämiseksi tarvitaan taas laaja poliittinen sopu ja kun­nolla hoidetut vaalit. Ei riitä, että demo­kratia toimii ajoittain.