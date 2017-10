Pääkirjoitus

tulleen talon lasten­huoneessa näkee, että täällä leikitään enää vain viikon­loppuisin. Yksinäinen nukkekoti, pari patjaa päällekkäin sängyn merkiksi. Asunnon myyntikuviin on stailattu lattialle pari koristetyynyä ja nalle.Päätös avioerosta on kypsynyt kesällä. Perheelle yhdessä suunniteltu koti on pantu myyntiin, äiti ja lapset ovat muuttaneet jo toisaalle ja talosta on tullut hetkeksi isän poikamieskämppä.Asuntonäytölle saapunut pariskunta etsii ensimmäistä yhteistä kotia uusperheelleen: tekee mieli jo vähän mittailla, kuinka tuohon mahtuisi sinun kulmasohvasi, tähän minun kirjahyllyni, osuuko parvekkeelle ilta-aurinko.tuttavapariskuntani tarjous menee läpi, mutta kaupantekotilaisuudessa heilläkin on mieli maassa, kun murtunut perheonni saa viimeisen sinetin nimikirjoituksina kauppakirjassa. Iloa ei tohdi näyttää, vaikka sisimmässä kutkuttaa riemu yhteisestä unelmatalosta.Pariskunnan aiemmat kodit, kaksiot, myytiin nopeasti. Välitysfirma otti asunnot innolla välitettäväkseen, sillä Helsingissä pienten kerrostaloasuntojen kauppa käy, vaikka hinnat nousevat edelleen. Sattumalta kummankin kaksion uusi omistaja oli juuri eronnut.Näin erot ja uudet onnet, surut ja ilot pyörittävät asuntokauppaa. Toisen murheesta tulee toisen unelma.on tänä syksynä käynyt vilske etenkin suurissa kaupungeissa, ja kiinteistönvälittäjistä on jopa pulaa. Kuluttajien luottamus omaan ja maan talouteen on kohentunut, työllisyys on parantunut ja lainojen korot ovat pysyneet matalalla. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan etenkin uusien omakotitalojen ja kerrostaloasuntojen kauppa käy.Tänäkin viikonloppuna unelmat ja elämänmuutokset vetävät asuntonäytöille. Kilpajuoksuakin tapahtuu. Esimerkiksi viime sunnuntaina Helsingissä välittäjä puuskutti paikalle reippaasti myöhässä:”Pahoittelen, tästä asunnosta hyväksyttiin tarjous tunti sitten.”Hän saapui myöhässä siksi, että edellisessä kohteessa jono oli kiemurrellut rappukäytävässä asti. Kolmen vartin näyttöaika ei ollut riittänyt siihen, että kaikki ehtivät sisään.”Hyvällä paikalla, mutta täysin remontoitava. Ihan pommi, mutta silti kiinnostaa. Yllättävää”, välittäjä itsekin ihmetteli asuntokaupan vilkkautta.