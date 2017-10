Pääkirjoitus

Lukutaito kehittyy innostavassa ilmapiirissä

Keskustelussa

Luku- ja kirjoitustaidon

Uusien

Suomessa

lasten ja nuorten luku- ja kirjoitus­taitojen heikkenemisestä syyllisiksi on mainittu niin laiskat pojat kuin iltasadun lukemisen laiminlyövät vanhemmatkin. Jos lukemisen ja kirjoittamisen edistämiseen olisi helppo ratkaisu, vanhemmat, opettajat ja tutkijat ­olisivat jo löytäneet sen.Luku- ja kirjoitustaidon perusteiden oppiminen on monivaiheinen prosessi, jossa tarvitaan erilaisia ajattelutaitoja sekä kielellisiä taitoja ja johon vaikuttavat niin lapsen minä­kuva ja motivaatio kuin koulusta ja kotoa saatu tukikin. Lisäksi kaverit ja yhteisö vaikuttavat siihen, arvostetaanko ­lukemista ja millaisia tekstejä luetaan ja tuotetaan.vaatimukset yhteiskunnassa ovat lyhyessä ajassa muuttuneet. Tekstiympäristöt ovat laajentuneet perinteisistä digitaalisiksi ja paikallisista maailmanlaajuisiksi, ja tekstien tarjonta on lisääntynyt valtavasti.Paperiset tekstit ovat kasvaneet kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistäviksi kokonaisuuksiksi. Tarkasti rajattujen tekstien oheen ovat tulleet tekstiperheet ja hybriditekstit, joissa vaikkapa uutis­elementit sekoittuvat kaupalliseen aineistoon ja vastaanottajien kommentteihin.Tekstimaailman monimuotoistuminen tarjoaa entistä enemmän ­koettavaa mutta vaatii paljon luku- ja kirjoitustaidoilta. Koulun tehtä­vänä on harjaannuttaa näitä taitoja, ja siihen on myös varattu aikaa: pohja luodaan varhaiskasvatuksessa, ja opiskelua jatketaan koulussa vähintään yhdeksän vuoden ajan.opetussuunnitelmien monilukutaito-opetus perustuu ajatukselle, että kaikissa oppiaineissa harjoitellaan niille ominaisten tekstien ymmärtämistä ja tuottamista paitsi perinteisissä myös digitaalisissa ympäristöissä.Opetussuunnitelmat eivät kuitenkaan uudista opetusta, jos niiden pedagogisia linjauksia ei jalkauteta koulun käytänteisiin. Koulun arjessa heijastuvat yhteiskunnan arvot ja poliittiset päätökset. Suuret oppilasryhmät, kehittämishankkeet ja lisääntynyt oheistyö vievät opettajien voimia perustehtävän suorittamiselta. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia ei tueta riittävästi, ja koulun digitalisointi takkuaa pätkivien internet­yhteyksien ja toimimattomien laitteiden vuoksi.Lukemisen ja kirjoittamisen ­opetuksen laajuus ja laadukkuus ovat siis osin kiinni rakenteellisista ­asioista, joihin opettajan on vaikea vaikuttaa. Sen sijaan opetuksen toteuttamisessa suomalaisopettajalla on suuri vapaus, jota voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin.PIRLS-lukutaitotutkimuksessa vertailtiin 61 maan opettajia sen mukaan, kuinka he innostivat neljäsluokkalaisia lapsia ­lukemaan. Suomen tulos oli toiseksi heikoin. Kansallinen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen päättöarviointi puolestaan osoitti kirjoittamisen opetuksen nojaavan osassa kouluista yhä ainekirjoitusperinteeseen: oppilaat kirjoittavat käsin tarinoita, jotka lukee ainoastaan opettaja.Opetuksen käytänteet näyttäisivät siis osassa kouluista laahaavan jäljessä yhteiskunnan tarpeista sekä lasten ja nuorten tekstimaailmasta.on tarjolla ainakin jonkin verran tutkimuspohjaista lukemisen ja kirjoittamisen opetusta. Miksi se ei näy tehokkaammin ensin opetuksessa ja sitten tuloksissa?Opettajien täydennyskoulutus on edelleen satunnaista ja suunnittelematonta. Jokainen opettaja tarvitsee pitkäkestoista, tavoitteellista, koulun arkeen kiinnittyvää kouluttautumista. Myös panostus äidin­kielen ja kirjallisuuden opetukseen on luokanopettajien peruskoulutuksessa riittämätöntä.Uudessa opetussuunnitelmassa on jo hyvä pohja tekstitaitojen opettamiseen eri vuosiluokilla.Taitojen tutkimuspohjaista opetusta koordinoimaan tarvitaan kansallinen lukemisen ja kirjoittamisen keskus Norjan mallin mukaisesti. Keskuksen tehtävä olisi yhteistyössä koulujen kanssa järjestää lukemisen ja kirjoittamisen kokeiluja sekä tuottaa materiaaleja ja oppimisen ympäristöjä eri kouluasteille.Keskus kokoaisi yhteen opettajat, kirjallisuuden ja tekstien parissa ­toimivat yhdistykset, kouluttajat ja tutkijat sekä harrastustoiminnan ja työ­elämän edustajat. Toiminnallaan keskus lisäisi ymmärrystä ­luku- ja kirjoitustaidosta.