Etninen puhdistus jatkuu valtapolitiikan suojassa

Rohingya-vähemmistön

joukkopako Myanmarista naapurimaahan Bangladeshiin on ”maailman nopeimmin kasvava pakolaiskriisi”, sanoivat YK:n humanitaarisen avun keskeiset johtajat yhteisessä vetoomuksessa viime viikon alussa. Sittemmin pakolaiskriisi on jatkanut kasvamistaan.Useissa avustusjärjestöjen arvioissa ­väkivaltaa Bengalinlahteen rajoittuvalla Myanmarin länsirannikolla on kutsuttu selväksi etniseksi puhdistukseksi. Asiasta on vaikea olla muuta mieltä: Myanmarin Rakhinen osavaltiossa asuneiden ro­hingyojen määräksi arvioitiin aiemmin runsas miljoona, ja nyt väkivaltaista vainoa Myanmarista maitse ja meritse ­paenneiden rohingyojen määrä lähestyy avustusjärjestöjen mukaan jo miljoonaa.Viime viikkoina kuvat Bangladeshin eteläisen Cox’s Bazar -kaupungin alueella kasvavista pakolaisleireistä ovat herätelleet muuta maailmaa ottamaan aiempaa selvemmän kannan tähän inhimilliseen ­katastrofiin. Eri maat ovat luvanneet ­pakolaisille apua vajaan 300 miljoonan euron arvosta, mutta lupaukset eivät ole vielä toteutuneet käytännössä.Yhdysvallat on ryhtynyt valmistelemaan kohdistettuja pakotteita, joilla vainosta vastuussa olevilta Myanmarin sotilasjohtajilta evättäisiin muun muassa ­viisumit ja osallistuminen Yhdysvaltojen rahoittamiin hankkeisiin.Yhdysvallat laajensi viime vuonna lainsäädäntöä, joka helpottaa pakotteiden määräämistä, kun kyseessä ovat törkeät ihmisoikeusrikkomukset.akotetoimien kohteena on nimenomaan Myanmarin sotilasjohto, eikä esimerkiksi Myanmarin virallinen johtaja Aung San Suu Kyi. Sotilasjohto ei kuitenkaan saa kovin paljon tukea Yhdysvalloilta, joten pakotteiden vaikutus jää näennäiseksi.Ulkovaltojen vaisuksi jäänyttä reak­tiota rohingyojen hätään selittää se, että ­Myanmarissa kamppaillaan vaikutus­vallasta erityisesti länsimaiden ja Kiinan välillä. Kuvassa ovat mukana myös ­ro­hingyojen omat aseistetut ryhmät, mutta miljoonan ihmisen joukkopakoa ei voi ­selittää niiden toiminnalla.On joka tapauksessa kiistatonta, että noin miljoona hädänalaista ­on avun­tarpeessa Bangladeshin pakolais­leireillä.