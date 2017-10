Pääkirjoitus

Suomessa parhaat yritykset eivät onneksi pääse muilta pysyvästi karkuun

Parhaassa tapauksessa talouden kehitys on eräänlaista kilpajuoksua, jossa kaikki hyötyvät. ­Joku harjoittelee enemmän tai keksii parempia valmennusmenetelmiä kuin muut ja voittaa yhden kisan. Ennen seuraavaa kisaa menestyksen opit kuitenkin leviävät, jolloin aiemmin häviölle jääneet parantavat tuloksiaan.



Tutkimusten mukaan tämä ihannekuva menestyjiltä oppimisesta ei kuitenkaan ole viime vuosina toiminut. Yritysten parhaan viiden prosentin tuottavuus on tällä vuosikymmenellä karannut yhä ­kauemmas muista. Voittajat tekevät upeita tuloksia, mutta opit eivät siirry hyödyttämään yritysten suurta enemmistöä ja sitä kautta laajasti myös yhteiskuntia.



Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla selvitti tuoreessa raportissaan Tuottavuuskehityksen eriytyminen – karkaa­vatko eturintaman yritykset muilta?, koskeeko ilmiö myös Suomea. Lopputulos oli, että ilmiö ei näy Suomessa ainakaan kovin voimakkaasti.



Tämä on hyvä uutinen. Vaikka Suomessa kirkkaimmat tähdet eivät ­ehkä hohda yhtä valovoimaisina kuin muualla, yritykset ovat laajemmin kasvussa ja kehityksessä mukana. Se rohkaisee kilpailussa myös takaa-ajajia. Kärkipaikka voi joskus vaihtua.