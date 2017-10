Pääkirjoitus

Itsenäisyys oli tuhoisa kangastus Katalonialle

Kiista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Itsenäisyyshankkeen

Jäykkä

Katalonian itsenäi­syydestä lähti nykyiselle törmäys­kurssilleen äänin 6–4. Se oli Espanjan pe­rustuslakituomioistuimen äänestystulos, jolla tuomioistuin ke­säkuussa 2010 hylkäsi osia Katalo­nian itsehallintolaista. Kataloniaa ei esimerkiksi saanut kutsua valtioksi (nación). Laki oli hyväksytty vuonna 2006 Espanjan parlamentissa ja kansanäänestyksellä Kataloniassa.Pari viikkoa tuomioistuinpäätöksen jälkeen Barcelonassa järjestettiin yli miljoonan ihmisen mielenosoitus. Vielä ei kuitenkaan vaadittu itsenäisyyttä vaan puolustettiin hylättyä versiota autonomialaista.Sittemmin Barcelonassa on nähty monta vastaavan kokoista mielenosoitusta. Itsenäisyysmieliset ryhmät ottivat ohjat ja määräsivät suunnan. Itsenäisyyden vastustajat lähtivät kaduille vasta lokakuun alussa järjestetyn itsenäisyyskansan­äänestyksen jälkeenNyt tämä tie on kuljettu loppuun. Itsenäisyysjulistus on hyväksytty Katalonian alueparlamentissa ja saman tien mitätöity Espanjan parlamentissa. Itsenäistymisen asemesta Katalonia on holhouksessa.Tärkeintä on se, mitä tapahtuu seuraavaksi. Pieni katsaus tähänastisiin vaiheisiin on kuitenkin ­paikallaan, jotta osapuolet eivät pääsisi liian helposti osoittelemaan toisiaan.dramaattisissa loppuvaiheissa vastakkain olleet ryhmät ja osin samat henkilötkin ovat olleet mukana pitkin matkaa sotkemassa asioita.Katalonian itsenäisyysliikkeen vanha ydinryhmä eli vasemmisto­lainen tasavaltalaispuolue ERC ja Espanjan konservatiivinen kansanpuolue PP vastustivat aikoinaan molemmat autonomialakia, joskin päinvastaisista syistä.Maltillinen laki uhkasi ERC:n näkökulmasta katsottuna itsenäisyysmielisyyttä. PP:n näkökulmasta laki vaaransi historiallisen käsitteen yhtenäisestä Espanjasta.Kiistaan on osallistunut erityisen pitkään Espanjan konserva­tiivisen vähemmistöhallituksen pääministeri Mariano Rajoy.Juuri Rajoy laaditutti oppositio­johtajana ollessaan perustuslaki­tuomioistuimelle valituksen jo kertaalleen hyväksytystä autonomialaista, joten hän voi syyttää myös itseään nykyisestä tilanteesta.Katalonian itsenäisyyden vastus­tamisessa Rajoy ei ole Espanjassa suinkaan yksin. Yksikään valta­kunnallinen puolue ei hyväksy ­itsenäisyyshanketta.Rajoy on kuitenkin ollut täysin joustamaton itsenäisyysmielisyyden voimistuessa Kataloniassa.Tähän asti hän on myös tukkinut kiertotiet vastustamalla tiukasti Espanjan perustuslain muutoksia, jotka sallisivat nykyistä laajemman alueellisen itsehallinnon. Toissa viikolla Rajoy lopulta hyväksyi sel­vityksen muutoksista saadakseen laajemman tuen perustuslain ­artik­lan 155 käytölle Kataloniassa.ja virkavaltainen Madrid antoi Katalonian itsenäisyyshankkeen puuhahenkilöille mahdollisuuden näyttäytyä myönteisessä valossa, ja sen he hyödynsivät hyvin.Sisäisesti hajanainen, useita korruptiosotkuja läpikäynyt ja hallintotaidoiltaan hutera rintama on levittänyt viestiä siitä, että itsenäisellä Katalonialla on edessään vauras tulevaisuus EU-maana. Todellisuus ei kuitenkaan ole vastannut tätä kuvaa, joten sen tueksi on kehitetty rinnakkaistodellisuus.Viime viikkoina EU-maat ovat yksi toisensa jälkeen sanoneet, ettei yksipuolisella päätöksellä itsenäistyvällä Katalonialla olisi pääsyä EU:n jäseneksi eikä sisämarkkinoille. Perjantaina maa toisensa jälkeen ilmoitti selvän tukensa Espanjan yhtenäisyydelle.Siitä huolimatta Katalonian ero­tetun aluehallinnon kakkonen ja ERC:n johtaja Oriol Junqueras julkisti viime viikolla selvityksen, jonka mukaan itsenäinen Katalonia pysyisi EU:n jäsenenä ja osana euroaluetta.Tällaisilla harhoilla on tuettu viime vuodet askel askeleelta edennyttä itsenäisyyshanketta. Samaan aikaan itsenäisyysrintaman sisäinen vallanjako on tehnyt tosiasioiden tunnustamisen mahdottomaksi.Vuoden 2015 vaalien jälkeen itsenäisyysmielisten puolueiden enemmistön vaa’ankielenä on ollut radikaalivasemmiston ryhmä CUP. Loppusuoralla se veti tiukan rajan kompromisseille Espanjan hallituksen kanssa.Lopulta Katalonian nyt jo entinen aluejohtaja Carles Puigdemont ei voinut perääntyä, ja niin Katalonian itsenäisyystie kuljettiin sen katkeraan loppuun asti. Itsenäisyysmieliset tuhosivat oman unelmansa.