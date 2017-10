Pääkirjoitus

Englannin kieli on osa arkea pääkaupunkiseudulla

Espoon kaupunki

päätti tänä syksynä strategiassaan ottaa englannin kielen virallisesti kolmanneksi asiointikieleksi suomen ja ruotsin rinnalle. Helsingissäkin englanninkielinen asiointi on ollut jo mahdollista useissa palveluissa, mutta kaupunki ei ole tehnyt siitä virallisia linjauksia.Espoon itselleen asettama tavoite on kunnianhimoinen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä onkin julkisuudessa arvioinut, että tavoitteessa edetään askel kerrallaan seuraavien neljän vuoden aikana. Englanti tulee käyttöön kaupungin viestinnässä, elinkeinopalveluissa, asiakaspalveluissa ja pikku hiljaa kaikilla toimialoilla.Espoo pyrkii kolmikielisyydellään houkuttelemaan kaupunkiin lisää kansain­välisiä yrityksiä ja osaajia. Suomen suurimmat kaupungit – Helsinki, Espoo ja Vantaa etunenässä – kilpailevatkin nyt Suomen kansainvälisimmän kaupungin tittelistä.Englanninkielisiä palveluja tarvitaan. Espoon väkiluku kasvaa 4 000–5 000 asukkaalla vuodessa. Muuttajista 70 prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Espoon asukkaista jo hieman yli 15 prosenttia on vieraskielisiä, mikä on ­vajaan prosentti­yksikön enemmän kuin vastaava osuus Helsingissä. Mutta Vantaalla vieraskielisten osuus on jo lähes 17 prosenttia.ansainvälistyminen on ollut pääkaupunkiseudulla selvästi no­peampaa kuin muualla Suomessa. Yksi syy on, että suuri osa turvapaikan saaneista haluaa asua suurissa kaupungeissa.Englannin kieli on jo osa arkea myös kaupallisissa palveluissa, kuten ravintoloissa. Akateemisessa maailmassa englanninkielinen opetus on edellytys kansainvälisten lahjakkuuksien saamiseksi suomalaisiin korkeakouluihin niin opiskelijoiksi, tutkijoiksi kuin opettajiksikin.Sekä tutkimuksen että liike-elämän huippuosaajien mukana Suomeen tulevat myös heidän perheenjäsenensä. Helsinki aikookin kaksinkertaistaa englannin­kielisten koulujen oppilaspaikat lähi­vuosina. Myös Espoossa tarve on ilmeinen, sillä Espoon kansainvälinen koulu on jo täynnä, eikä yläkoulun puolelle voitu ottaa tänä syksynä kaikkia pääsy­kokeen läpäisseitä oppilaita.