Pääkirjoitus

Oletko valinnut puolesi? Teknologian kehitystä leimaa kahtiajako, jossa olet joko evankelista tai foliohattu

Sellainen

Nämä ihmiset

Maailmassa

tyyppi on varmaan jokaisen tuttavapiiristä. Taskussa aina uusin puhelinmalli, ranteessa viimeisintä huutoa oleva älykello ja haaveissa kodin täydellinen automatisoiminen. Sellaiselle tyypille uusi on lähtökohtaisesti parempaa kuin vanha, ja tekniikan kaikki kehitysvaiheet täytyy itse kokeilla.Sitten on se toinen tyyppi. Sellainen, joka ei halua käyttää Facebookia, Whatsappia tai tietokonetta ylipäänsä, ellei ole ihan pakko. Se tyyppi näkee tekniikan kehittymisen uhkaavana ja viittaa kauhistellen Ilmestyskirjan lopun ajan enteisiin lukiessaan tekoälystä.edustavat ääripäitä. Suurin osa meistä edustaa ajattelumaailmaa tältä väliltä. Silti teknologiasta puhuttaessa tuntuu, että pitäisi valita puolensa.Joko olet hurahtanut teknologiaevankelista tai muutosvastarintainen foliohattu. Joko näet robotisaatiossa ja digitalisaatiossa pelkkiä mahdollisuuksia tai pelkkiä uhkia. Joko olet koulujen digitalisoitumisen puolesta tai sitä vastaan.Paine puolen valitsemiseen tulee ehkä osittain yritysmaailmasta. Uusia tuotteita markkinoitaessa täytyy käyttää yliampuvia luonnehdintoja, ja valmistajat haluavat asiakkaidensa hehkuttavan tuotteita yhtä paljon kuin valmistajat itse. Kun ostaa teknisen vermeen, ostaa monesti myös palasen identiteettiä.Sitä identiteettiä rakennetaan hehkuttavalla puheella.Hehkutusta tulee myös start up -kansalta. Yhdysvalloista omaksuttu ylistyksenomainen puheenparsi saa teknologiasta innostuneet kuulostamaan juuri niiltä yhden asian evankelistoilta.Huolen ilmaisija taas leimataan helposti vainoharhaiseksi.on jo tarpeeksi vastakkainasettelua. Teknologian ei tarvitse tulla yhdeksi vedenjakajaksi muiden joukkoon.Käyn mielelläni teknologia-aiheisia keskusteluita pohtimatta robottien vallankaappausta ja toisaalta tiedostaen myös ihmisen ja raudan rajat.Kyllä, tekoälyyn ja robotisaatioon liittyy riskejä. Ei, se ei tarkoita, että jokainen uusi keksintö olisi askel kohti ihmiskunnan väistämätöntä tuhoa.En halua valita puoltani. Haluan seistä tukevasti keskellä, kuikuilla molempiin suuntiin ja parhaani mukaan toimia tulkkina ääripäiden välillä.