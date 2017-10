Pääkirjoitus

Rahaa kyllä palaa, mutta inflaatio ei ota syttyäkseen

Maailman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

E

keskuspankeilla ja taloustutkijoilla on yhteinen ihmetyksen aihe. Maailmantalous kasvaa taas, ja työttömyysasteet pienenevät. Työttömyys on lähellä rakenteellisen työttömyyden rajaa – eli tämän alemmas työttömyysprosenttia ei enää monessa maassa voi normaalikeinoin saada.Rahaa pumpataan talouksiin, ja korot ovat nollan pin­nassa. Mutta kaiken tämän kehityksen ja pinnistyksen ­odotettu seuraus puuttuu: inflaatio ei kiihdy.Nyt ollaan 1970-luvun vastakohdassa. Silloinkin vallitsi talousteorialle outo yhdistelmä: oli yhtä aikaa kova inflaatio ja korkea työttömyys.Inflaatio on öljyä talouden hammasrattaissa. Liukastetta ei pidä olla liikaa, mutta ei liian vähänkään.Euroopan keskuspankki (EKP) päätti torstaina jatkaa rahapoliittista elvytystään. Kuu­kausittaisia arvopaperiostoja vähennetään, mutta osto-ohjelmaa pidennetään ­ainakin ensi vuoden syyskuun loppuun saakka. EKP kertoi, että jos tämäkään ei auta euroaluetta paremmalle polulle ja potkaise inflaatiota liikkeelle, keskuspankki voi lisätä ostojaan.Euroalueen inflaatio jää edelleen EKP:n tavoittelemasta kahden prosentin tasosta. Sama tahmainen olo on myös Yhdysvalloissa.Yhdysvaltain keskuspankin neuvoston jäsen James Bullard kertoi keväällä, että elpymisen ­aikakauden suurin ihmetyksen aihe on ollut ­alhainen inflaatio. Bullard epäili, että talous­tutkijoiden on syytä tutkia makrotalousyhtä­löitään.esällä 2012 EKP sai Euroopan talous­kriisin pahimman poltteen sammumaan kertomalla, että keskuspankki voi tehdä mitä tahansa vaaditaan tilanteen rauhoittamiseksi. Torstainen viesti oli ­hieman saman suuntainen: täältä pesee, jos inflaatio ei usko. Tällä kertaa sanat ja ­teotkaan eivät ­näytä auttavan. Jotain on vinossa. Kaikki ei enää selity energian ja ­raaka-aineiden ­hintojen alentumisella.Selityksiä on useita, mutta kaikki ovat hieman empiviä. Ihmiset esimerkiksi ovat ­jumiutuneet odottamaan inflaatiottoman ajan jatkumista, ja tietotekniikan sekä automaation kehitys syö tarvetta houkutella työvoimaa – yhä useampi työtehtävä voidaan hoitaa koneilla. Näin tapahtuu esimerkiksi rahoitussektorilla.Muitakin syitä on tarjolla: Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, ja tilalle tulee nuorempaa väkeä pienemmällä palkalla. Palkkojen korotuspaineita ei ole muutenkaan, koska tekniikan kehitys laskee monien palveluiden ja hyödykkeiden hintoja. Luultavasti inflaatiota pidättelee näiden ja monien muiden syiden syheröinen kokonaisuus.uroopan keskuspankille tilanne tuottaa murhetta. Torstain linjaus ei ollut enää yksimielinen. Kun työntää rahalla taloutta, osa työntövoimasta lipsahtaa ­väärään kohtaan. Elvytys voi tuottaa talouteen kuplia, ja muutamien maiden mielestä kevyt rahapolitiikka politisoi keskuspankin roolia. Keskuspankki luonnollisesti kiistää tämän ja kertoo toimivansa vain mandaattinsa mukaisesti rahapolitiikan puolella. Mutta joskus asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan.Jos jokin maa – sanotaan nyt vaikka Saksa – kokee, että jäsenmaiden pitäisi jo itse hoitaa itsensä hyvään iskuun ja että kevyt rahapolitiikka nollakorkoineen syö liian ­monen säästäjän – siis äänestäjän – säästöt, silloin kokemus johtaa tulkintaan, jonka mukaan pankki näyttää puuhailevan talouspolitiikan puolella.