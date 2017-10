Pääkirjoitus

Tuoko paketin kotiin vastedes robotti vai ihminen?

Maailma

muuttuu toisenlaiseksi, kun bitit liikkuvat liukkaasti paikasta toiseen. Tieto­tekniikan avulla myös paketti­liikenne on vilkastunut, ja silläkin on kauaskantoisia vaikutuksia.The Economist -lehti (27.10.) lainaa ­arviota, jonka mukaan verkkokaupan ­aiheuttama pakettilähetysten määrän kasvu pakottaisi yksin Kiinassa palkkaamaan neljä miljoonaa uutta työntekijää jakelutöihin vuoteen 2020 mennessä.Kiina kuuluu maihin, joissa kaupan murrokseen voidaan vastata edullista työvoimaa käyttämällä. Monissa länsimaissa vastausta haetaan tekniikasta. ­Autonvalmistajat ovat suunnitelleet jakeluautoja, jotka kulkisivat ilman kuljettajaa ja joista paketit siirtyisivät konevoimalla kerrostalojen vastaanottopisteisiin.Arvioiden mukaan jakelujärjestelmän mullistukset ovat vasta aluillaan. Suomessa muutoksesta hyötyminen ei kuitenkaan ole helppoa. Täällä ei voi laskea halvan työvoiman varaan, eikä väkiluvultaan pieni mutta etäisyyksiltään melko suuri maa ole houkutteleva kohde robottijakelullekaan.Vastauksen täytyy löytyä siitä, että infrastruktuuri toimii ja byrokratia on notkeaa. Se on hyvä tavoite, vaikka ei edes olisi kiinnostunut pakettien jakelusta.