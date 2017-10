Pääkirjoitus

Uskonnot voivat edistää kestävää kehitystä

Yli 80 prosenttia

Monilla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uskonto

Arvostettu

maailman väestöstä kuuluu johonkin uskonnolliseen yhteisöön, ja osuus on kasvussa. Uskonnolliset arvot luovat käytännössäkin ajattelun ja toiminnan pohjaa näihin yhteisöihin kuulu­ville. Tämä on syytä ottaa huo­mioon myös kehitysyhteistyössä.Muutos ihmisen asenteissa ja toiminnassa on usein pysyvämpi, jos sen perustana ovat ihmisten vakaumus ja arvot. Jotta kehitys voisi olla kestävää, uskonnollinen ulottuvuus ihmisten elämässä tulee ottaa huomioon.Uskonnot ja uskonnolliset johtajat voivat tehdä paljon muutoksen ­aikaansaamiseksi. Uskonnollisiin johtajiin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.kehitysyhteistyötä pitkään tehneillä järjestöillä on uskonnol­linen arvopohja. Ulko­minis­teriön kehityspolitiikan kumppanuusjärjestöistä noin kolmasosa on uskonnollisen perinteen pohjalta perustettuja uskopohjaisia järjestöjä.Uskopohjaiset järjestöt antavat maailmanlaajuisesti kolmanneksen humanitaarisesta avusta koko maailmassa. Niillä on myös merkittävä rooli terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.Uskonnot ja uskonnolliset yhtei­söt ovat kehitysyhteistyön vaikut­tavuuden näkökulmasta kasvavan kiinnostuksen kohteena. Muun ­muassa Yhdistyneet kansakunnat ja Maailmanpankki ovat kiinnittäneet huomiota siihen potentiaaliin, joka uskonnoilla on kestävän kehityksen edistämisessä.Monien maiden hallitukset haluavat tiivistää uskonnon ja kehityksen yhteyttä. Britannia, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat perustivat viime vuonna kansainvälisen International Partnership on Religion and Sus­tainable Development -verkoston, ­johon Suomikin liittyi tänä vuonna.Verkosto tuo yhteen kehitys­yhteistyötä rahoittavat valtiot, kansainväliset kehitysyhteistyöorganisaatiot ja kansalaisjärjestöt. Verkoston tavoitteena on hyödyntää uskontoa kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrittäessä ja humanitaarisessa työssä.voi sekä edistää että estää kestävää kehitystä. Uskonto voidaan nähdä alistavana aatejärjestelmänä, joka rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista. Uskopohjaisten järjestöjen toimintaa saatetaan toisaalta kyseenalaistaa epäilyillä siitä, että autettavia yritetään käännyttää apua tarjoavan järjestön edustamaan uskontoon. Kansainvälisiin humanitaarisen avun periaatteisiin sitoutuneet järjestöt eivät kuitenkaan tee julistustyötä tai erottele avunsaajia uskonnon perusteella.Uskonto on ollut ja voi edelleen olla osa monia ongelmia, mutta ­samaan tapaan se voi olla myös osa ratkaisua. Riskien ohella onkin tärkeä ymmärtää, kuinka suuria mahdollisuuksia uskontoihin liittyy.Länsimaisten yhteiskuntien maallistumiskehityksestä huolimatta uskonnoilla on suuri merkitys varsinkin kehittyvissä maissa. Uskonnol­lisilla yhteisöillä on yleensä yhteydet syrjäisimpiinkin alueisiin silloin, kun toimivaa valtionhallintoa ei ole tai sosiaalipalvelut ovat ­heikot.Uskontojen ja uskonnollisten yhteisöjen kasvavaa roolia kehitys­yhteistyössä selittää myös monissa uskonnoissa esiintyvä vastavuoroisen auttamisen periaate, niin sanottu kultainen sääntö.Uskonnollisilla yhteisöillä on valmiit ja pysyvät verkostot. Ne ovat usein toimineet samoilla alueilla jo vuosisatojen ajan, ja niillä on erinomainen paikallistuntemus. Esimerkiksi rauhanprosessia rakennettaessa on tärkeää osallistaa myös uskonnolliset johtajat siihen.brittiläinen lääketieteen julkaisu The Lancet julkaisi vuonna 2015 artikkelisarjan, joka toi selvästi esiin uskopohjaisten ­järjestöjen merkityksen humani­taarisissa kriiseissä. Esimerkiksi Gui­neassa, Liberiassa ja Sierra ­Leonessa ebolaviruksen leviämistä hillit­täessä oli ratkaisevaa, että ­uskonnolliset johtajat antoivat ohjeet uusista hautajaiskäytännöistä.Uskonto on suuri voimavara ­vaikeissa oloissa ja hätätilanteissa. Lisäksi uskonto motivoi miljoonia vapaaehtoistyöntekijöitä ympäri maa­ilmaa. Jotta YK:n asettamat ­kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa, on tärkeää hyö­dyntää uskonnollisten yhteisöjen potentiaali.