Pääkirjoitus

Moni on etsinyt itsensä takaisin maksavaa veroalea, mutta harva on löytänyt

Kysely

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

V

taloustutkijoiden keskuudessa tuottaa yksimielisen tuloksen: ei ole todisteita sellaisesta verotuksen kevennyksestä, joka olisi varmasti ja kohtalaisen lyhyessä ajassa maksanut itsensä takaisin. Jos mennään jossitteluun ja venytetään veroalen seurannan aika­väli sopivaksi, jotkin alennukset voivat kyllä palauttaa yhteiseen kassaan saman verran kuin alkuperäinen kanta olisi tuottanut – ­ehkä enemmänkin. Silloin yhtälöön tulee tosin mukaan paljon muita muuttujia, kuten seuranta-aikana kääntyneet suhdanteet.Autoverotuksen kevennystä tarjotaan usein todisteeksi dynaamisten vaikutusten voitosta. Kevennys tehdään asteittain vuodesta 2016 vuoteen 2019. Veron tuotto on jo ylittänyt arviot selvästi, mitä on pidetty näyttönä veroalen kyvystä maksaa itsensä takaisin.Taloustutkijat epäilevät päätelmää. Lopputulokseen vaikuttaa ihminen, laskelmoiva ostaja. Jos ale on tulossa, ostoa lykätään verotuksen keventymiseen asti. Tällöin ostovuodet eivät ole vertailukelpoisia. Ne eivät ole vertailukelpoisia siksikään, että työllisyysaste, kuluttajien luottamus ja suhdanne ovat vahvistuneet. Ostoaikeisiin vaikuttavat myös autoilun muiden kulujen kehitys ja romutuspalkkion tapaiset ratkaisut.Olipa selityksiä yksi tai useampia, autoverotuksen kevennyksestä ei näytä tulevan rasitusta verokertymälle. Autokanta nuorentuu, mikä säästänee ilmastoa ja muutaman ihmishengenkin. Ne taisivat olla veronalennuksen tavoitteitakin.aksi veroalea on keskusteluttanut viime päivinä. Toinen on Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) ajama ja juuri valtuustoryhmien kesken sovittu kuntaveron keventäminen 0,5 prosenttiyksiköllä.Toinen on Jyrki Kataisen (kok) hallituksen vuonna 2013 tekemä yhteisöveron keventäminen 24 prosentista 20:een. Jälkimmäinen kevennys nousi esille Helsingin Sanomien paljastettua, että yhteisö­verotuoton yllätyspotti, 700 miljoonaa euroa, tuli holdingyhtiö Kahon 3:lta (HS 29.10.).Peliyhtiö Supercellin osakkeista pääosa oli päätynyt japanilaiselle Softbankille, joka päätti pitää peli­yhtiön omistuksen Suomessa ja siirsi sen ­Kahon 3:een. Kun Softbank myi omistuksensa kiinalaiselle Tencentille, Kahon 3 sai 3,5 miljardin voitot, joista yhtiö maksoi ­verot Suomeen.asemmisto näyttää laskevan Vapaavuoren alennuksen suoraan menetetyiksi verotuotoiksi ja menetetyiksi mahdollisuuksiksi kehittää palveluita. Kun ratkaisu lisää ostovoimaa, sillä on kuitenkin myös palauttavia, dynaamisia vaikutuksia. Mutta jos joku nyt esittää plussista ja miinuksista tarkan lukeman, hän huijaa.Miksi Kahon 3 maksoi veronsa Suomeen? Yksi selitys on se, että Suomen yhtiöverokanta on kilpailukykyinen. Jäikö tässä tapauksessa valtava ”dynaaminen vaikutus” Suomeen veroalen ansiosta? Kilpailukykyinen ollaan suhteessa johonkin. Jo aiempi ­verokanta oli kilpailukykyinen verrattuna Japanin 31 prosentin verokantaan. Jos tämä ero ja Suomen selkeä verotusjärjestelmä olisivat riittäneet, voisi päätellä niinkin, että ylemmällä verokannalla tuotto olisi ollut suurempi. Mutta alennus oletettavasti teki Japanin ja Suomen välisen eron selvemmäksi Softbankille.Yhteisöveron nykyinen tuotto ylittää selvästi vuoden 2013 tason. Taas mukana on paljon muutakin kuin veroprosentti – suhdannekäänne selittänee pääosan. On alennuksella myös hyviä ”sivuvaikutuksia”: kun vero laskee, aggressiivinen verosuunnittelu vähenee, mikä kasvattaa tuottoa ja lisää yritysten veroratkaisujen hyväksyttävyyttä.