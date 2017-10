Pääkirjoitus

Helsinki lykkäsi hankalia päätöksiä Vartiosaaresta

valtuustopuo­lueet pääsivät viikon­vaihteessa sopuun kaupungin budjetin linjauksista. Kaikki puolueet hyväksyivät ratkaisun, jolla lasketaan kuntaveroprosenttia ja samalla lisätään panostuksia esimerkiksi vanhusten hoitoon ja kouluihin.Puolueet sopivat myös, että Vartiosaaren rakentamista ei edistetä tällä valtuustokaudella. Kyse on hankalan päätöksenteon lykkäämisestä, sillä Vartiosaari on tärkeä osa Helsingin pitkän aikavälin kasvusuunnitelmia.Koko pääkaupunkiseudulla asuin­rakentamista keskitetään nyt raideliikenteen varsille. Helsingissä on jo päätetty rakentaa Kruunusillat Hakaniemestä Laajasalon Kruunuvuorenrantaan.Noin 375 miljoonaa euroa maksavat sillat ja raitiotie eivät tulisi vain laajasalolaisten tarpeisiin. Suunnitelmien mukaan raitiotieyhteys voisi jatkua itään Vartiosaareen ja Vuosaaren Ramsinniemeen. Itä-Helsingin kasvua ei voida enää laskea metron kapasiteetin varaan, kun metrojuniakin joudutaan lyhentämään länsimetron laiturien mittaisiksi.Suunnitelmien mukaan pelkästään Vartiosaareen tulisi kodit 5 000–7 000 helsinkiläiselle. Neljän vuoden lykkäys aluetta koskevassa päätöksenteossa ei ole kohtalokas, koska raideliikennettä suunnitellaan vuosikymmenten aikavälillä.Vartiosaaren rakentaminen on ollut vaikea asia varsinkin Helsingin toiseksi suurimmalle valtuustoryhmälle vihreille. Viime valtuustokaudella vihreät eivät täysin onnistuneet torppaamaan Vartiosaaren ja Ramsinniemen rakentamissuunnitelmia, mutta Vartiosaari irrotettiin yleiskaavasta.leiskaavassa on varauduttu siihen, että Helsinkiin tulee 240 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Kasvu luo asuinrakentamiseen kovan paineen, johon aiotaan vastata kolmella tavalla: täydennysrakentamisella, sisääntuloväylien bulevardisoinnilla ja uudisalueilla. Nämä kaikki toteutettaisiin yhtä aikaa.Päätöksenteosta ei tule helppoa. Kaupunkilaiset ja valtuutetut joutuvat vastedes yhä useammin pohtimaan, miten kaupunki voi kasvaa ja säilyttää samalla riittävästi virkistys- ja luontoalueita.