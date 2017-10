Pääkirjoitus

Kansalaisten yhdenvertaisuus on vaarassa

- ja terveys­palvelujen uudistus näyttää törmäävän perustuslakiin kerta toisensa jälkeen.Kun näin kävi viime kesänä, eniten huomiota julkisuudessa sai laki­esityksen perustuslain vastainen kohta, joka olisi pakottanut maakunnat yhtiöittämään sote-keskuksensa. Tär­keämpi kysymys perustuslaki­valio­kunnan harkinnassa oli kuitenkin kansalaisten ­yhdenvertaisuus.pykälä 19 määrää, että julkisen vallan on turvattava ”jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut”. Sote-uudistukseen liittyviä lakiesityksiä arvioitaessa on huo­mioitava myös perustuslain määräykset kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta sekä kielellisten oikeuksien toteutumisesta.Viime kädessä valtiosääntöoppineet nojasivat harkinnassaan sote-asiantuntijoihin. Nämä olivat lausuneet, että valinnanvapausesitys olisi johtanut uudistuksen alkaessa palvelujen kaaokseen eikä julkinen valta olisi kyennyt turvaamaan kaikille palvelujen saatavuutta. Riittävät palvelut ja kansalaisten yhdenvertaisuus olivat siis vaarassa.Perustuslakivaliokunta siis pyykittää rajat, joiden sisällä riittävä yhdenvertaisuus voidaan turvata. Samanlaiseen arviointiin joutuu aikanaan hallituksen uusi valinnanvapausesitys. Jos esimerkiksi asiakassetelien käyttöä koskeva pykälä on sote-asiantuntijoiden mukaan riski sairaaloiden päivystykselle, esitys ei läpäise perustuslakivaliokuntaa.yhdenvertainen palvelujen saatavuus ei tarkoita sitä, että Helsingissä ja Kainuun syrjäkylillä olisi saatavilla samanlaiset palvelut.Harvaan asutussa maassa matka lähimpään hoitopaikkaan voi joskus olla satoja kilometrejä. Jokaisen pitäisi kuitenkin saada hoitoa samanlaisin perustein asuinpaikasta riippumatta. Nyt näin ei ole ja siksi sote-uudistusta tarvitaan.Hoitoon pääsyssä on kuntien välillä isot erot. Kun järjestämisvastuu on itsehallinnollisilla kunnilla, yhtenäisiä hoitoon pääsyn kriteerejä on ollut vaikea toteuttaa. Sote-uudistus siirtää järjestämisvastuun uusille maakunnille, joille ei tule sellaista itsehallintoa kuin kunnilla on. Niiltä puuttuu itsehallinnon ydin eli verotusoikeus ja yleinen toimivalta.Tulevaisuudessa valtio pääsee ohjaamaan toimintaa enemmän, mikä voi parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta. Muun muassa yhdenvertaisuuden valvontaan on tulossa lukuisia ohjauskeinoja. Valtioneuvosto myös käytännössä päättää sote-palvelujen strategiset tavoitteet ja antaa niihin rahat.