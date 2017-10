Pääkirjoitus

Yhteistyö EU:ssa sujuu, kun kiinnostumme muista

Mielessäni

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maailman

Isot

Eurooppa-politiikka

Perustavat

on pyörinyt viime päivinä kaksi muistoa poliittisten vuosieni ajalta. Toinen niistä on Madridista ja toinen Roomasta.Vierailin 2000-luvun alussa EU-asioissa Espanjassa. Vierailun aihetta en enää muista, mutta sen muistan, että tulin hyvin juttuun kollegani kanssa. Hän antoi minulle lahjaksi maansa perustuslain.Espanja on muodoltaan epäsymmetrinen liittovaltio. Se oli mielestäni kiehtova ja erikoinen rakennelma Euroopassa, ja saamani lahja on minulla edelleen tallessa.Rooman-muistoni on ajalta, jolloin olin opposition kansanedustaja ja jäsenenä Naton parlamentaarisen yleiskokouksen transatlanttisessa komiteassa. Osallistuin sen takia terrorismia käsittelevään seminaariin Roomassa ja katselin tauolla hetken aikaa pienten poikien jalkapallopeliä vanhan aukion reunalla.Pojat käyttivät maalinaan keski­aikaisen kirkon kupeessa sijainnutta porttia, joka oli satoja vuosia vanha. Sitä katsellessani mietin, miten huikean maalainen ja historialtaan nuori Suomen valtio olikaan tuon aukion laitaan verrattuna.kannalta muistoni ovat toki merkityksettömiä. Ne muistuttavat minua silti usein siitä, miten pieni, syrjäinen, ympäröivästä maailmasta täysin riippuvainen ja maailmanlaajuisessa mittakaavassa vain keskivertokaupungin kokoinen paikka Suomi lopulta on.Sellaisen maan ajatuksilla ja toiveilla on kovin vähän painoarvoa Euroopan unionissa. Ja sellaisen maan pitää kyetä laatimaan muiden kanssa yhteisiä pelisääntöjä siitä huolimatta. Muutoin tuo pieni maa on aivan liian yksin maailmassa.Yhteisten pelisääntöjen laatiminen ei onnistu, jos olemme kiinnostuneita vain omista asioistamme ja keskinäisistä kiistoistamme. Se luonnistuu vain, jos olemme riittävän kiinnostuneita myös muista. Ja jos uskomme siihen, että yhteisen tulevaisuuden rakentaminen toisten maiden kanssa on meille itsellemmekin hyvää ja tarpeellista.jäsenmaat päättävät pitkälti asialistan Euroopan unionissa. Sitä vastaan on mielestäni turha taistella Suomessa. Sen sijaan kannattaa har­joitella aktiivisesti isompien kanssa toimeen tulemista. Ja myös yhteiseen maaliin pelaamista ja pallon oivaltavaa eteenpäin kuljettamista silloin, kun se on hallussa.Pallon saa parhaiten haltuun, kun harjoittelee ajoissa ja pohtii ennakkoon myös kaikkia niitä asioita, jot­ka eivät vielä näy virallisissa EU-kokouksissa. Uudistusten peruskiviä kuitenkin mittaillaan ja sovitellaan koko ajan jäsenmaiden piirustuspöydillä ja Brysselin eurokortteleissa.Pelkkä yksityiskohtien kanssa askaroiminen ja virallisten esitysten huolellinen tutkiminen eivät riitä. Niilläkin on toki aikansa ja paikkansa, mutta niiden rinnalla tarvitaan myös kiikaria ja kaukoputkea sekä pitkälle 2030-luvulle ulottuvaa perspektiiviä.Ja aktiivista pohdintaa siitä, millaisten sääntöjen varassa haluaisimme itse elää ja toimia tuossa useamman vaalikauden päässä siintävässä ja monin tavoin epävarmassa tulevaisuudessa.on toki pienellekin maalle vain politiikkaa politiikan joukossa. Siksi siihen kuuluvat myös puolueiden toisistaan poikkeavat tavoitteet ja paikoin voimakaskin kiistely siitä, mikä on kulloinkin toivottavaa ja mahdollista. Sitä ei pidä turhaan pelätä. Mutta aktiivinen asenne ja vaalikausien yli ulottuva yhteisymmärrys siitä, että Suomi haluaa olla rakentamassa ja uudistamassa Euroopan unionia myös tulevaisuudessa, ovat mielestäni joka tapauksessa tarpeen.asiat muuttuvat harvoin hetkessä. Eikä niiden muuttamiseen vaadittavaa luottamusta ole aina olemassa. Esimerkiksi käy hyvin kysymys yhteisvastuusta. Se on monella tavalla läsnä Suomessa, ja olemme oppineet ajan myötä elämään sen kanssa.Tulevaisuus voi kuitenkin olla kovin toisenlainen sekä meillä että muualla. Siksi nyt olisi hyvä hetki ryhtyä siivilöimään esiin myös niitä asioita, joissa yhteisvastuu on tai voisi olla jossain vaiheessa perusteltua myös tai jopa vain EU-tasolla. Niin olisimme paremmin valmistautuneita siihen hetkeen, jossa kysymykseen eurooppalaisesta yhteisvastuusta pitää vastata muutoinkin kuin juuri nyt ajankohtaisen pankkiunionin osalta.