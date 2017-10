Pääkirjoitus

Rähmälleen päätyneen itsenäisyyshankkeen jälkeen Katalonia tarvitsee aikaa eheytymiseen

Itsenäisyysmielisyys

ei katoa Kataloniasta Espanjan hallituksen viikonvaihteessa käynnistämillä holhoustoimilla eikä 21. joulukuuta järjestettävillä aluevaaleilla. Toimet kuitenkin puhkaisevat myös taruista ja puolitotuuksista luodun kuplan, joka oli koottu nyt päättyneen itsenäisyyshankkeen tueksi.Menestyäkseen joskus tulevaisuudessa itsenäisyyttä ajavien ryhmien pitäisi saada tuekseen aiempaa selvästi suurempi osuus Katalonian 7,5 miljoonasta asukkaasta. Siitä ei tule helppoa, koska Kataloniassa käydään lähivuosina kovaa kamppailua poliittisesta kannatuksesta.Yksi avaintekijä on Espanjan perustuslain muutoshanke, jota on määrä ­selvittää seuraavan puolen vuoden kuluessa. Hanke voi antaa laillisen mahdollisuuden kansanäänestykselle itsenäisyydestä mutta myös perustan tähänastista laajemmalle itsehallinnolle osana Espanjaa. Suuremman autonomian vaihtoehdolle on ­Kataloniassa kannatusta, varsinkin rähmälleen päätyneen uhmakkaan itsenäisyyshankkeen jälkeen.Katalonian itsenäisyyshankkeen draama on jo ehtinyt kääntyä farssiksi, joskaan ­tapahtumat eivät ole ohi. Myös uudet käänteet ovat mahdollisia.Erityisen piinalliselta on vaikuttanut erotetun aluejohtajan Carles Puigdemontin ja viiden muun aluehallinnon ministerin eli neuvoksen matka Belgiaan hakemaan juridisia neuvoja mahdollisen turvapaikan hakemisen ja luovutuspyyntöjen varalta. Heillä voi todella olla edessään syytteet kapinasta, mutta he olivat ilmeisesti selvittäneet EU:n sisäisiä turvapaikkasääntöjä yhtä huonosti kuin aiemmin Katalonian mahdollisuutta tulla EU:n jäseneksi. Se ei ollut oikeasti mahdollista.aikuttaa siltä, että itsenäisyysmielisten ryhmien kahden vuoden ajan johtamalla aluehallinnolla ei ollut varsinaista suunnitelmaa toiminnalleen yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Julistus nähtiin välineenä, joka nostaisi Katalonian aseman uudelle tasolle ja pakottaisi Espanjan hallituksen neuvotteluihin Katalonian itsenäisyyden ehdoista.Suunnittelemattomuus näkyi tapahtumissa heti sen jälkeen, kun Katalonian alueparlamentti oli perjantaina hyväksynyt itsenäisen tasavallan perustamisen ja Espanjan senaatti oli vastannut hyväksymällä perustuslain artiklan 155 perusteella muun muassa Katalonian aluehallituksen erottamisen.Katalonian aluejohto ilmoitti, ettei se piitannut potkuista vaan jatkaisi toimintaansa. Sen jälkeen aluejohto lähti viettämään viikonloppua. Hallintorakennukset Barcelonassa olivat viikonlopun tyhjillään. Samaan aikaan Espanjan suunnitelma eteni.un maanantai koitti, Espanjan viranomaisilla ei ollut mitään vaikeuksia ottaa Katalonian hallintoa johdettavakseen, eikä moneen kertaan julistetusta ­kansalaistottelemattomuudesta ollut tietoakaan.Keskushallituksen taitavin veto oli ilmoitus uusien aluevaalien järjestämisestä jo joulun alla eikä vasta puolen vuoden kuluttua. Itsenäisyysmieliset ryhmät vasenta laitaa lukuun ottamatta ilmoittautuivat nopeasti mukaan vaaleihin, joista tulee ­hyvin jännittävät. Itsenäisyyden ajajat ovat nyt alakynnessä, mutta asetelma ehtii kääntyä, jos Espanjan hallitus syyllistyy vakaviin ylilyönteihin.Hallitus on selvästi karttanut uusia voimatoimia, joista se sai aiheellista arvostelua kansanäänestyspäivänä lokakuun alussa. Käynnistyvät oikeustoimet Katalonian aluehallinnon entistä johtoa vastaan aiheuttavat kuitenkin jännitteitä. Ne voivat luoda itsenäisyysliikkeelle sankareita tuleviksi vuosikymmeniksi.