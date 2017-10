Pääkirjoitus

Toistaiseksi presidentinvaalien tilanne on Niinistö vastaan muut

Presidentinvaalikamppailu

alkoi maanantaina Elinkeino­elämän valtuuskunnan Evan järjestämällä paneelilla. Vastaavia tilaisuuksia on loppuvuoden aikana muutama.Asetelma saattaa muodostua sellai­seksi, että saadakseen huomiota kukin muista ehdokkaista yrittää haastaa presidentti Sauli Niinistön omasta näkökulmastaan.Niinistö tunnetusti harrastaa šakkia. Vaalikampanjan aikana saatetaan mitata hänen taitonsa simultaanišakissa. Siinä yksi pelaa samanaikaisesti useaa vastustajaa vastaan, ja jokaisella vastustajalla on omalla laudallaan eri peli meneillään.Maanantain paneelissa Niinistöstä onnistui ehkä selvimmin erottautumaan Rkp:n Nils Torvalds – ehdokkaista ainoa, joka kannattaa avoimesti Suomen Nato-jäsenyyttä.Niinistölle mitattu kansansuosio on niin suurta, että se on omiaan hillitsemään vastaehdokkaiden jyrkkiä kantoja Niinistön suuntaan. Ylenmääräinen kunnioitus ja varovaisuus leimasivatkin joidenkin ehdokkaiden esiintymistä.Asetelma vaihtuu, jos vaalien toinen kierros alkaa näyttää todennäköiseltä. Silloin vaalikeskustelujen dynamiikka muuttuu, ja kakkossijan tavoittelijat alkavat ottaa tosissaan mittaa toisistaan.