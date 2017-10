Pääkirjoitus

Yhdysvallat on Euroopan teini, ja siksi niin rasittava

Mutta

pidättyväisiä? Eivät Amerikan suhteen! Kolmessa vuodessa olen nähnyt, kuinka intohimoinen suhde monilla suomalaislukijoilla on Yhdysvaltoihin.Kun kirjoitan Yhdysvalloista, saan joskus kiukkuista palautetta, että olen punaviherkommari. Toisen porukan mukaan nuoleskelijan silmien pitäisi vähitellen avautua sille, kuinka karsea maa Yhdysvallat on.ajattelen, että Yhdysvalloista löytyy sekä paras että pahin yhtä aikaa. Paljon tietämättömiä ihmisiä ja maailman parhaat yliopistot yhtä aikaa. Valtavaa vaurautta ja kurjuutta yhtä aikaa.Tämä kirjo on suomalaisille itsestäänselvyys silloin, kun puhutaan Euroopasta: Kreikka tai Norja ei yksin kuvaa Eurooppaa. Amerikan suhteen haemme kuitenkin edelleen yhtä totuutta. Mistä se johtuu?kollega ehdotti, että kyse on yhä aikuisen ja lapsen suhteesta. Amerikka on Euroopan perillinen, ja Euroopan näkökulmasta sellainen kuin teinit usein: innokas, uhmakas, voimansa tunnossa. Näemme Yhdysvalloissa omat parhaat ja pahimmat puolemme.Itsepäinen on kuin äitinsä. Koheltaa kuin isänsä. Pitääkö sen tehdä kaikki samat virheet kuin mun?Vanhempi miettii aina lastaan enemmän kuin toisinpäin. Yhdysvallat on jo kauan sitten kääntänyt katseensa itseensä ja muihin asioihin. Mutsi hei älä koko ajan soita. Hanki oma elämä.Euroopan on vaikea suhtautua Yhdysvaltoihin viileästi, koska emme me lopulta pärjää yksin. Perheriidoista huolimatta tarvitsemme toisiamme, koska kaukaisemmat sukulaiset ne vasta hankalia ovat.Joskus olisikin tärkeää miettiä, mikä Yhdysvaltoja ja Eurooppaa edelleen yhdistää. Toimittajan työssä se tarkoittaa sitä, ettei keskitytä ainoastaan ongelmiin: ammuskeluihin, hurrikaaneihin ja mielenosoituksiin.Ei toimittajan tarvitse olla kommari tai kätyri. Vinoumaa luo myös kiire. Ehdin kertoa tavallisesta, hyvästä elämästä Yhdysvalloissa aivan liian vähän. Silti juuri se houkuttelee tänne yhä miljoonia ihmisiä – aivan kuten Eurooppaankin.