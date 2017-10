Pääkirjoitus

Asiantuntijat Vieraskynä-kirjoituksessa: Osa-aikatyötä teetetään veronmaksajien piikkiin

Yhteiskunnassamme

Voittoa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Osa-aikatyötä

Kelan

elää sitkeästi myytti, jonka mukaan työtä tekemällä välttyy köyhyyden kurimukselta. Näin ei kuitenkaan ole.Työssä käyvien köyhyys on Suomessa nykytodellisuutta. Esimerkiksi vuonna 2015 soviteltua päivä­rahaa sai 166 000 työssä käyvää ihmistä ja asumistukea 48 000 työssä käyvien ruokakuntaa.Työssä käyvien köyhyys eli ­palkkatyököyhyys liittyy etenkin osa-aikatyöhön ja keskittyy tietyille toimialoille. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vähittäiskaupan työntekijöistä osa-aikaisia on 38,9 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemusalan työntekijöistä 38,1 prosenttia.tuottavan yrityksen ­osa-aikaisille työntekijöille maksettava sosiaaliturva voidaan nähdä eräänlaisena yritystuen muotona. Jos palkkaa on täydennettävä so­siaaliturvalla, kyseessä on matalan palkkatason tukemiseen tarkoitettu tulonsiirto veronmaksajilta yrityksille.Jos palkkatulot olisivat riittävän suuret, julkinen sektori säästäisi huomattavia summia muun muassa asumis­tuista ja päivärahoista. Pitääkö yhteiskunnan tukea työvoiman värväämistä matalapalkkaisille aloille osa-aikaisiin työsuhteisiin, joissa työntekijöillä saatetaan teettää hyvin vähäisiä viikkotuntimääriä?Elinkustannuksiin nähden riittämättömiä palkkoja perustellaan usein työllistämispoliittisilla tavoitteilla. Taustalla on oletus siitä, että kun osa työntekijöistä saa elämiseen riittämätöntä palkkaa, työn­tekijöitä rekrytoidaan aiempaa enemmän ja työllisyysaste nousee.Tätä logiikkaa tukeva tieteellinen näyttö on kuitenkin melko hataraa. Asiaa selvittänyt Manchesterin yli­opiston professori Damian Grim­shaw on todennut 21 OECD-maasta kootun aineiston perusteella, että matalapalkkatyön lisääntymisen ja työllisyysasteen kohoamisen välinen yhteys on heikko.Myöskään eri maissa työnantajille suunnatut työvoimakustannusten alennukset – kuten ikääntyvien työntekijöiden palkkaamiseen tarkoitettu matalapalkkatuki – eivät ole juuri parantaneet työllisyyttä. Tuet ovat kasvattaneet yritysten voittoa lisäämättä työpaikkojen määrää.perustellaan usein sillä, että kyseessä on työntekijöiden oma valinta. Esimerkiksi ­opiskelijat ja pienten lasten vanhemmat tekevätkin usein osa-aikatyötä omasta halustaan, mutta yleisin syy osa-aikaiseen työntekoon on kokoaikatyön puuttuminen.Tilastokeskuksen aineiston mukaan noin puolet osa-aikaisista ­myyjistä, vartijoista ja tarjoilijoista tekee osa-aikaista työtä sen vuoksi, että kokoaikatyötä ei ole ollut tarjolla. Esimerkiksi opiskelun vuoksi oman valinnan seurauksena tehtävä osa-aikatyö on paljon harvinaisempaa.Paremman vaihtoehdon puutteessa osa-aikatyötä tekevien joukossa ovat yliedustettuina erityisesti naiset, keski-ikäiset ja vähän koulutetut.Vähittäiskaupan palveluksessa osa-aikaisia työntekijöitä on kaik­kiaan 53 700, ja heistä puolet ha­luaisi kokoaikaisen työsuhteen.työssä käyville ihmisille maksamien tukien perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon pienistä palkoista ja osa-aikatyöstä koituu kustannuksia yhteiskunnalle.Vuoden 2015 aikana erilaisia soviteltuja päivärahoja sai 166 000 työssä käyvää ihmistä. Heidän joukossaan oli soviteltua peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa saa­neita.Työssä käyville ihmisille maksettujen päivärahojen yhteissumma oli yli 430 miljoonaa euroa. Valtion ja kuntien maksama osuus tästä ­summasta oli noin 222 miljoonaa euroa, lopun maksoivat työttömyyskassat.Päivärahojen lisäksi työssä käyville ihmisille on maksettu vuoden 2015 aikana asumistukea 133,7 miljoonaa euroa ja toimeentulotukea noin 40 miljoonaa euroa. Samana vuonna riittämättömien palkka­kulujen kompensoimiseen käytetty ­yhteiskunnan maksama summa oli karkeasti laskien yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa.Työssä käyvien köyhyys ei ole Suomessa toivottava ilmiö. Työn­antajan pitäisi maksaa työn­tekijöilleen normaaleihin elin­kustannuksiin riittävää palkkaa eikä siirtää vastuuta veronmaksajille.