Kiina jatkaa etenemistä kohti pankkikriisiään

kasvaa, ja tilanne näyttää hyvältä kaikissa suurissa talouksissa. Mutta siltähän se tilanne näytti vielä vuoden 2007 alkaessakin, hetkeä ennen romahdusta. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kertoi huhtikuussa 2007, että ”euroalueen vahvuus ja nousevat taloudet, erityisesti Kiina ja Intia, luovat edelleen vahvan perustan taloudellisen vakauden jatkuvuudelle”.IMF on ottanut opikseen. Elokuussa se varoitti Kiinan olevan vaarallisella tiellä. Maanantaina rahaston osastopäällikkö Tobias Adrian kertoi Financial Timesin haastattelussa, että matalien korkojen ja vakaiden kurssien aika on ajanut sijoittajia etsimään tuottoa eksoottisista rahamarkkinatuotteista. Ja halvan rahan aikana monet ovat hakeneet niistä tuottoa velalla.Finanssikriisi syntyi samoista muuttujista: velasta, monimutkaisista rahoitustuotteista ja lujasta uskosta siihen, ettei mikään muutu. Kriisi opetti. Rahamarkkinoiden sääntelyä ja ­valvontaa tehostettiin, ja suojausta parannettiin.Mutta sijoittajan muisti voi olla lyhyt, ja haavat parantuvat liiankin nopeasti. Jos strategian ja sijoitustoiminnan kulmakivenä on velkavetoisen kasvun loputon jatkuminen, sijoittaja huijaa itseään. Rasahduksia kuuluu jo Kiinassa, joka säästyi finanssi­kriisin pahimmalta iskulta ja jossa nyt vauhdilla kasvava piensijoittajajoukko on säästynyt myös kriisin opetuksilta. Shanghain yhdistelmäindeksi nousi toukokuusta Kiinan ­kommunistisen puolueen puo­luekokouksen päätökseen saakka. Sen jälkeen maanantaina kurssit putosivat. Pudotus ei ollut suuren suuri, mutta ajoitus oli kuvaava.nnen kriisiä uskottiin, että vaikka eksoottisissa sijoitustuotteissa – joista tunnetuimmat olivat subprime-lainoja – olisikin mätää, tuotteiden levitys poistaa ­riskin. Eli jos lantaa levittää, se ei haise yhtä paljon kuin kasassa. Eihän se riski näin kadonnut: kaikki sotkivat kätensä ja kaikki haisivat.Nyt uskotaan yhtä vuorenvarmasti siihen, että velka ei voi muodostua Kiinassa isoksi ongelmaksi, koska Kiinalla on valtavat rahavarannot ja valtion johdolla suuremmat mahdollisuudet puuttua talouteen kuin länsimaissa. Kyllä se voi koitua ongelmaksi, ja velkaantumistahti on katkaistava. Tällainen viesti tulkittiin juuri päättyneen puolue­kokouksen yhdeksi päätelmäksi. Tulkinta horjautti kurs­seja – ja tämä oli vasta varovasti muotoiltu päätelmä.ansainvälinen järjestelypankki BIS varoitti vuosi sitten, että Kiinan pankkien myöntämät velat ­uhkaavat viedä pankkijärjestelmän kriisiin. BIS epäili, että jos tilannetta ei saada haltuun, kriisi ­iskee kolmen vuoden aikana. Kiinassa velkaa syntyy kiihtyvään tahtiin virallisen rahoitusjärjestelmän ja valvonnan ulkopuolella, esimerkiksi valtionyhtiöiden kautta. Maan keskuspankki arvioi äskettäin, että varjopankkijärjestelmässä on velkaa 37 000 miljardin dollarin arvosta – enemmän kuin virallisessa pankkijärjestelmässä.Vaikka Kiinalla onkin rahaa ja voimia hillitä tilannetta, maalla on myös omat erityisrasitteensa. Jos rahahanat väännetään pienelle ja velkaantumista hillitään, velan ­varaan laskettu talouskasvu ja elintason nousu vaarantuvat. Samalla valtava joukko piensijoittajia menettää sijoitustensa arvon. Velan tehokin vähenee jo: talouskasvun prosenttiin tarvitaan vuosi vuodelta yhä enemmän velkaa. Kommunistisella puolueella ei ole varaa tyytymättömyyden kasvuun, mikä selittää sen, että velkakuplan ­annetaan vain jatkaa kasvuaan. BIS:in tarjoamista armon vuosista on kulunut jo yksi.