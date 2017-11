Pääkirjoitus

Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää

Verohallinnon

asennetutkimus kertoo, että kahdeksan suomalaista kymmenestä maksaa mielellään veronsa. Iloisia veronmaksajia oli enemmän kuin ­samassa kyselyssä neljä vuotta sitten.Lähes kaikki vastaajat kertoivat, että verojen maksaminen on tärkeää, koska veroilla pidetään yllä hyvinvointivaltiota.Kyselyssä tarjottiin myös erilaisia syitä sille, että ei maksaisi veroja. Lähes puolet vastaajista ei kelpuuttanut mitään ­selitystä riittävän hyväksi sille, että jättäisi verot maksamatta. Neljä vuotta sitten huomattavasti suurempi osa hyväksyi jonkin selityksen riittäväksi.Keskiviikkona julkistettiin viime vuoden verotiedot. Suurimpia veropotteja maksoivat peliyhtiö Supercellin perustajat ja omistajat, jotka nettosivat yhtiön myynnistä kiinalaiselle Tencentille. Suomi hyötyi Supercellin myynnistä myös yhteisöverotuksen kautta. Osakkeet Tencentille myynyt holding­yhtiö Kahon 3 maksoi yhtei­söveroa lähes 700 miljoonaa euroa. Supercell oli listan kakkonen 181 miljoonalla eurolla.Supercell ja yhtiön perustajat istuvat hyvin Verohallinnon kyselystä syntyvään luonnekuvaan. ”Me olemme kasvaneet Suomessa ja olemme saaneet äärimmäisen paljon tältä yhteiskunnalta. Kun me pärjäämme, on oikein, että me jaamme sen hyvän yhteiskunnan kanssa. On meidän vuoromme maksaa takaisin”, kertoi Supercellin perustajiin kuuluva Ilkka Paananen Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2013.eronmaksuhaluihin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin verotuksen kireys. Suomihan ei ole veroparatiisi.Yksi olennaisimmista ja monista muista maista erottava tekijä on se, että Suomessa järjestelmään luotetaan ja suomalaiset pystyvät hahmottamaan suhteensa valtion tason kokonaisuuteen – yhteiseen kassaan maksetun veroeuron tiedetään menevän yhteisen edun ajamiseen. Ja vaikka se etu ei välttämättä juuri nyt minua hyödytä, voin silti luottaa siihen, että etua tulee myöhemmin tai välillisesti.Suomalaiset uskaltavat maksaa etu­käteen tuotteesta, jota he eivät ehkä ­tarvitse. Huonon veronmaksumoraalin maissa tämä ajatus on aivan vieras – ja verotuotot ovat pienet.