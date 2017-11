Pääkirjoitus

Terrori palasi New Yorkiin

Tiistaina New Yorkissa tehdyn terrori-iskun uhrien kansallisuudet kertovat paljon kaupungin olemuksesta ja kansainvälisestä merkityksestä. Kevyen liikenteen väylällä päin kävelijöitä ja pyöräilijöitä avolava-autolla ajaneen terroristin uhreista moni oli ulkomaalainen. Kahdeksasta kuolleesta viisi oli Argentiinasta ja yksi Belgiasta.



Terrori-isku New Yorkissa herättää voimakkaita reaktioita myös kaukana Yhdysvalloista, koska New York on erään­lainen maailman pääkaupunki. Se on myös paikka, jossa tuhansia ihmisiä kuoli al-Qaida-terroristien kaappaamien lentokoneiden syöksyttyä päin World Trade Centerin torneja 11. syyskuuta 2001. Maailmassa on sen jälkeen koettu paljon terrorismia, mutta nyt tehty terrori-isku oli vakavin New Yorkissa vuoden 2001 jälkeen. Isku tapahtui lisäksi vain kortteleiden päässä World Trade Centeristä.



Iskun nostattamilla reaktioilla on paljon merkitystä kaupungissa, joka on kansainvälisen kanssakäymisen keskus ja ­aiheellisesti ylpeä maahanmuuttajistaan.



Ehkä siksi presidentti Donald Trump tuomitessaan terrori-iskun ilmoitti maahanmuuttajien seulonnan tiukentamisesta mutta ei toistanut vaatimustaan tuomioistuinten pysäyttämien maahanmuuttokieltojen saattamisesta voimaan.