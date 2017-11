Pääkirjoitus

Työmarkkinasyksy pääsi liikkeelle kangerrellen

alussa eli lokakuun lopussa syksyn ja talven työmarkkina­kierrokseen alkoi lopulta tulla vauhtia alkusyksyn kyräilyn jälkeen.Kierroksen avasivat Teollisuusliitto eli entinen Metalliliitto ja työnantajien Teknologiateollisuus. Ne saivat maanantai-iltana sovittua neuvottelutuloksen kaksivuotisesta sopimuksesta, johon sisältyy myös optio kolmannesta vuodesta.Parin kolmen vuoden sopimus tuo ennustettavuutta sekä yritysten palkkakuluihin että palkansaajien tuloihin. Se helpottaa tulevan suunnittelua sekä yrityksissä että koti­talouksissa.Teknologiateollisuudessa palkat nousevat ensi vuonna keskimäärin 1,6 prosenttia ja seuraavana vuonna saman verran. Veronmaksajien keskusliitto on laskenut, että 1,6 prosentin vuosikorotuksilla palkansaajien ostovoima pysyy suunnilleen ennallaan tai paranee hieman.on sellainen, että yksilökohtaisia eroja saattaa syntyä: jotkut saavat enemmän, toiset vähemmän. Iso osa korotuksesta on jyvitetty sovittavaksi työ­paikoilla.Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimus on niin joustava, että muiden alojen työnantajat voivat syystä olla kateellisia. Tiivistetysti alan sopimuksen voisi muotoilla näin: ellei työpaikoilla muuta sovita, noudatetaan tämän sopimuksen ehtoja.Uuden sopimuksen erikoisuuksia on, että pekkaspäiviä voi vaihtaa työpäiviksi, tietenkin lisäpalkkaa vastaan.Teollisuusliiton sopimus koskee noin 100 000:ta työntekijää. Metalliliitolle on aiemminkin langennut päänavaajan rooli jo kokonsa vuoksi.voivat nyt ottaa mallia teknologiateollisuuden sopimuksesta. Se sopii vertailukohdaksi sekä palkankorotusten että korotusten muodon puolesta.Vielä samana iltana – tai oikeastaan seuraavana yönä – myös ­Kemianteollisuus ja ammattiliitto Team ilmoittivat päässeensä sopimukseen.Niidenkin sopimus on sattumoisin noin kaksivuotinen ja palkankorotukset samaa tasoa kuin teknologiateollisuudessa.Kun kaksi keskeistä SAK:laista teollisuusliittoa ovat nyt linjanneet tulevien vuosien palkankorotus­tason, voisi olettaa, että linja pätee teollisuuden palkankorotuksiin ylipäänsä. Kustannusvaikutuksiltaan samansuuruisia korotuksia lienee tiedossa myös teollisuuden toimihenkilöille.teollisuusliitot yrittivät sopia niin sanotusta Suomen mallista: vientiliitot määrittelevät palkankorotusvaran, jota muut alat eivät ylitä.Yritys meni mönkään muun ­muassa sen vuoksi, että Metsäteollisuus lähti omille teilleen sekä Elinkeinoelämän keskusliitosta että vientiliittojen yhteisrintamasta. Nyt Suomen malli tai vientiliittojen malli näyttäisi sittenkin toteutuvan, ainakin jossain määrin.Teollisuusliittojen rintamassa on kuitenkin vielä ainakin kaksi poik­keamaa.Metsäteollisuuden ja Paperiliiton sopimus päättyi jo kuukausi sitten.Keskiviikkona Metsäteollisuus julkisti ehdotuksen noin kaksivuotisesta sopimuksesta. Sen mukaan palkankorotukset olisivat lähes samat kuin teollisuuden muissa sopimuksissa. Vastineeksi paperityöläisten pitäisi muun muassa tinkiä joulun ja juhannuksen tienoon korvauksista.Paperiliitto vastasi katkaisemalla neuvottelut. Nyt paperiteollisuudessa on sopimukseton tila. Seuraava askel olisi Paperiliiton lakkovaroitus ja valtakunnansovittelija Minna Helteelle töitä.SAK:lainen Sähköliitto on tällä kierroksella poikennut teollisuusliittojen rintamasta. Se aloitti viikon mittaisen lakon keskiviikko­aamuna. Alkuvaiheessa lakkoon osallistuu vain tuhatkunta sähköasentajaa. Lakko laajenee viikon päästä, jos tilanne ei muutu sitä ennen.Valtakunnansovittelija Helle lo­petti ilmeisen turhalta näyttäneen sovitteluyrityksen jo maanantai-iltana.Sovittelua jatketaan sitten, kun siihen alkaa näkyä edellytyksiä.Työmarkkinasyksy siis alkoi hivenen nihkeästi, mutta Teollisuusliiton sopimuksen jälkeen saattaa tulla peräkkäin rykelmä sopimuksia muilta pienemmiltä liitoilta.