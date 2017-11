Pääkirjoitus

Terveydenhuoltoa mullistavat eniten digipalvelut, eivät maakunnat tai valinnanvapaus

kädenvääntö sote-uudistuksen yksityiskohdista jättää helposti alleen suuremmat muutostrendit, jotka koskettavat sosiaali- ja terveyspalveluja yhtä voimakkaasti kuin muitakin yhteiskunnan toimintoja. Asiakkaan laajempi valinnanvapaus sekä uusien maakuntien perustaminen ovat toki merkittäviä muutoksia, mutta niitäkin suurempi mullistus tulee vastaan teknologian kehityksen kautta.Digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja kansalaisten kasvava autonomia ovat kansainvälisiä megatrendejä, jotka vaikuttavat myös suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Teknologian kehityksessä ei ole enää kyse vain tiedon siirtämisestä tai uusista tietojärjestelmistä. Tekoäly, robotiikka ja terveydentilan jatkuva seuranta avaavat aivan uudenlaisen mahdollisuuden mitata ja seurata ihmisten elämää ja siihen vaikuttavia asioita. Sote-palveluille se tarkoittaa mahdollisuutta siirtyä hoitosuoritteiden tuottamisesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä voi olla yksityisille palveluntuottajille vielä kovempi haaste kuin julkiselle tuotannolle, koska niiden bisneslogiikka perustuu nyt suoritteiden myyntiin.ulkiset sote-palvelut ovat perinteisesti hyvin hierarkkisia. Palvelut on rakennettu vahvojen organisaatioiden ja ammattilaisten varaan. Tuotannon tehostamista on haettu suuruuden ekonomiasta, rahoituspohjaa on vahvistettu kuntaliitoksilla, ja toimintaa on tehostettu suuremmilla terveyskeskuksilla ja sairaaloilla.Edellisen hallituksen sote-uudistus nojasi vielä tähän ajatteluun. Sote-palvelujen ­rahoituspohjaa pyrittiin vahvistamaan kuntauudistuksella, joka olisi jopa pakottanut kuntia liitoksiin. Jo nyt voidaan nähdä, että tämä ei olisi tuottanut parasta mahdollista rakennelmaa vastaamaan digitaalisen aikakauden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.Kun tekoäly tulee lääkärien ja hoitajien työkaluksi ja työkaveriksi, se mullistaa paitsi tekemisen tavat myös ammattiryhmien roolit. Lääkäri ei ole enää hierarkian ylin porras vaan lääketieteellisen asiantuntemuksen tarjoava tiimityöskentelijä. Potilas ei ole enää hoidon objekti, vaan hän nousee kuskin paikalle.Potilaista kerättävän tiedon pohjalta ihmisiä ja heidän tarpeitaan voidaan profiloida. Jokaiselle voidaan räätälöidä yksilöllisiä hoitoja ja lääkitystä. Hoidon tarpeen arvioi kuitenkin ­aina ammattilainen, kuten lääkäri tai hoitaja.Palvelut ovat sitä parempia, mitä paremmin tiedon analysointi onnistuu. Jos digi­tieto ohjaa palvelujen suunnittelua ja toteutusta, yhä kevyemmillä rakenteilla pystytään tuottamaan entistä parempia palveluja. Kotiin vietävät palvelut voivat silloin olla jopa pääsääntö eivätkä enää aliresursoitu säästökeino. Ikäihmisten toimintakykyyn voidaan panostaa paljonkin, kun sen hyödyt konkreettisesti nähdään mittaamalla.iedolla johtamisesta tuleekin suurin mullistus. Se on otettu huo­mioon myös hallituksen sote-esityksissä, mutta uudistuksen toteutuminen on monen mutkan takana. Mahdolliset onnistumisetkin näkyvät vasta vuosien kuluessa.Ihan aluksi muutos vaatii suuria investointeja tietotekniikkaan. Hallitus on tehnyt tätä varten 1,5 miljardin euron varauksen seuraavien kuuden vuoden ajalle. Uudistuksen alkaessa ei ole valmiina edes laaturekistereitä, joiden pohjalta asiakkaat voisivat tehdä luotettavaan ja aidosti hoidon laatuun perustuvaan tietoon nojaavia ­valintoja palveluntuottajien välillä.Viime kädessä tiedolla johtaminen ja koko sote-uudistus onnistuvat juuri niin hyvin kuin kunkin maakunnan päätöksentekijät osaavat sen käytännössä tehdä. Jo nyt tiedetään, että muutoksen johtamisesta ei tule helppoa.