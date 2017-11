Pääkirjoitus

Puolueiden kannatusluvut alkavat näyttää perinteisiltä

Ylen

Taloustutkimuksella teettämässä puoluekannatus­kyselyssä on merkittäviä muutoksia. Samalla lukemissa on jotain kovin tuttua menneiltä vuosikymmeniltä.Kolme perinteistä suurta puoluetta ovat kyselyn perusteella taas kolme suosituinta puoluetta. Kolmen suuren järjestys on pysynyt samana edellisestä kyselystä: suosituimpana kokoomus, kakkosena Sdp ja kolmantena keskusta.Vihreät on pudonnut neljänneksi, kun se loppukesästä ja alkusyksystä piti tukevasti kakkospaikkaa.Perussuomalaiset on suorastaan romahtanut ja on kyselyssä kuudentena. Puolueen kannatuksesta on kuukaudessa huvennut kolmasosa.Lukemat antavat keittiöpsykologeille pohdiskelun aineksia.Usein käy niin, että kannatusmittauksissa ääripäät vahvistavat toisiaan. Kun laidat sitten vahvistavat kannatustaan, niiden väliin jäävien puolueiden kannatus hupenee.Voisi kuvitella, että vihreiden kannatuksen kasvu viime keväästä lähtien on osin johtunut perussuomalaisista: äänestäjät ovat halunneet tukea puoluetta, joka eniten edustaa perussuomalaisten vastavoimaa.oinen syy vihreiden kannatuksen hupenemiselle saattaa olla se, ­että puheenjohtajavaihdoksen jälkeen puolue on kadonnut seinätapettiin.Siinä missä Ville Niinistö oli hieman turhankin kärkäs kommentoimaan ly­hyesti kaikkea mahdollista, Touko Aallon kommentit ovat varovaisia ja monipolvisia. Lisäksi Aalto on ainoa vihreiden näkyvä hahmo julkisuudessa, muita ei ole.Voihan olla, että vihreät on jo aloittanut paikkansa varmistamisen tulevassa hallituksessa: mahdollisia hallituskumppaneita ei haluta suututtaa.Perussuomalaisten kannatuksen lasku voi puolestaan johtua myös siitä, että ­puheenjohtaja Jussi Halla-aho on vetäytynyt täysin Brysseliin, eikä puolueen presidentti­ehdokkaasta Laura Huhta­saaresta ole hänen paikkaajakseen.Sen verran paljon lokakuun mittaus­tulos poikkeaa aiemmista, että siitä on ­aivan liian varhaista päätellä tulevaa hallituspohjaa. Vaaleihin on vielä aikaa.