Pääkirjoitus

Pohjoismaiden yhteistyö toimii arjessa paremmin kuin juhlassa

Tämä

Helsingissä

Huonoon omaantuntoon

on tuttu tilanne suomalaiselle matkailijalle: kun maailmalla tapaa toisen pohjois­maalaisen, tunne on melkein sama kuin sukulaista tavattaessa. Asioista on helppo puhua suoraan, eikä tarvitse miettiä, miten toinen tulkitsee sanat.Sama toistuu myös kansainvälisissä kokouksissa tai monikansallisissa yrityksissä. Pohjoismaalaiset ymmärtävät toi­siaan ja löytävät helposti yhteiset kannat, kunhan ruotsalaisen annetaan käyttää puheenvuoro siitä, miten asia hänen maassaan on yleensä järjestetty.Pohjoismaalaisia yhdistävät tekijät tunnistaa paremmin hieman kauempana kotiseuduilta. Vaikeudet alkavat silloin, kun tapaamisen ylle ripustetaan pohjoismaisen yhteistyön kyltti. Ensimmäiseksi kompastuskohdaksi voi tulla vaikkapa keskustelussa käytettävä kieli.pidettiin tällä viikolla Pohjoismaiden neuvoston vuosittainen istunto. Kansanedustajista koostuvan neuvoston lisäksi myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit olivat koolla.Istunto oli Suomen puheenjohtaja­kauden loppuhuipennus. Samalla se liittyi luontevasti osaksi itsenäisyyden juhlavuoden viettoa.Suuria kansanjoukkoja tilaisuudet tuskin hetkauttivat. Pohjoismaisuudessa arjen sujuvuus, yhteiskuntien terve pohja ja vahva maine maailmalla painavat monen mielessä enemmän kuin poliittisten päättäjien kokoontumiset.Silti myös Pohjoismaiden neuvostolle kannattaa tänä vuonna uhrata ainakin pieni ajatus. Siihen liittyminen vuonna 1955 oli Suomelle samankaltainen askel uuteen, vapaampaan aikaan kuin Porkkalan palautus tai YK-jäsenyys. Ne toteutuivat Stalinin kuoleman ja yöpakkashallituksen välisessä raossa.ei kuitenkaan ole aihetta, vaikka Pohjoismaiden neuvosto ei olisi aina mielessä päällimmäisenä. Pohjoismaisuuden toimiminen käytännössä on tärkeämpää.Nämä pienet, kaukana pohjoisessa sijaitsevat maat hallitsevat vuodesta toiseen kansainvälisiä vertailuja, joissa arvioidaan, mikä on yksittäisen ihmisen kannalta paras paikkaa elää. Yksi syy menestykseen on naapurien välinen kilpailu ja nopea oppiminen.Jos yksi maa saa eläkejärjestelmänsä, terveydenhuoltonsa tai työmarkkinansa parempaan kuntoon, toiset voivat ottaa oppia. Lomamatkoilla voi verrata liikennekäyttäytymistä tai asiakaspalvelua.Tuntuu houkuttelevalta ajatella, että asiat voisivat pienen remontin jälkeen olla yhtä hyvin myös omassa maassa.