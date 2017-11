Tutkija Mika Aaltola Vieraskynä-kirjoituksessa: Presidentinvaaleja tuskin häiritään laajasti – Suomessa pitää kuitenkin ottaa oppia Yhdysvaltojen, Ranskan ja Saksan kokemuksista

Pääkirjoitus

Tutkija Mika Aaltola Vieraskynä-kirjoituksessa: Presidentinvaaleja tuskin häiritään laajasti – Suomessa pitää

presidentinvaalien lähes­tyessä on keskusteltu siitä, voisiko esimerkiksi Venäjä sotkea vaaleja. Tämä on melko epätodennäköistä.Suomi on pitkälle digitalisoitunut länsimaa. Kielellisesti, kulttuurisesti ja demografisesti Suomi on melko etäällä Venäjästä, vaikka Venäjä on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani ja maiden välillä on runsaasti sijoitusvirtoja. Suomi on Euroopan unionin jäsen, ja talous on euron vakauttama.sekaantuminen on vaiheittainen prosessi, jolla on ollut viimeaikaisissa vaaleissa – esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa – jo vakiintunut muoto.Vaalihäirintä etenee usein viiden toisiinsa lomittuvan vaiheen kautta.Ensimmäinen vaihe on disinformaation levittäminen esimerkiksi Facebookin kautta. Ilmapiiri kyllästetään provosoivalla valeuutisoinnilla. Tämän halutaan ­lisäävän kuppikuntaisuutta ja epäluuloja. Erityisesti pyritään herättämään epäilyksiä ammattimaista mediaa ja vallitsevaa eliittiä kohtaan sekä samaistamaan näitä toisiinsa.Toinen vaihe on arkaluonteisen tiedon varastaminen luottamuksellisista keskusteluista. Sähköpostien hakkeroiminen on tähän tehokas ­tapa. Varastetun tiedon täytyy olla paketoitavissa sellaiseksi, että se ­sopii aiemmin kylvettyyn disinformaatioon. Näin toimittiin Yhdys­valtojen vaaleissa hakkeroimalla Hillary Clintonin kampanjan sähköpostit, Ranskan vaaleissa murta­malla Emmanuel Macronin sähköpostit ja Saksan vaalien alla tunkeutumalla Saksan parlamentin sähköpostijärjestelmään vuonna 2015.vaihe perustuu tiedon vuotamiseen kolmansien osapuolten kautta. Vuotoihin erikoistuneet sivustot ovat tehokas väylä. Vuodetun tiedon tenhovoima on lisääntynyt Wikileaksin ja Edward Snowdenin tekemien vuotojen yhteydessä.Usein myös ammattimainen media ruokkii vuodetun tiedon pintapuolista ja itsestään selvää uutisarvoisuutta. Aina ei pysähdytä miettimään, mikä päämäärä tiedon vuotamisella on, millä keinoilla tieto on hankittu ja keitä on vuodon takana.Neljäs vaihe on tiedon valkopesu arvostettujen medioiden kautta. Jos näissä välineissä toistetaan sosiaalisessa mediassa tai valeuutissivustoilla olevia teemoja, sisällöt saavat kantavuutta. Yhdysvalloissa arvostetut mediatalot julkaisivat kuukausien ajan skandaalinkäryisiä juttuja Clintonin sähköposteista. Ranskan ja Saksan vaaleissa laatulehdistö oli jo valppaampi vuotojen varalta.Viides vaihe on yhteistoiminta. Yhteistoimintasuhteet perustuvat usein vuosien työlle, jolla luodaan suhteita ehdokkaisiin ja heidän taustatahoihinsa. Yhteistoiminta voi myös olla opportunistista ja lyhyt­aikaista, ja se voi rakentua yhteisten taktisten intressien varaan.Yhdysvalloissa Donald Trumpin kampanjan yhteyksiä Clintonin sähköpostit varastaneisiin toimijoihin tutkitaan parhaillaan. Ranskassa keskeinen presidenttiehdokas Marine Le Pen sai puolueelleen rahoitusta toimijoilta, joiden epäillään hakkeroineen vaalien loppumetreillä Mac­ronin sähköpostit.Yhteistoiminta ja taktinen ajoitus on tärkeää häirintäoperaation optimoimiseksi. Vuodot ja niistä tehdyt jutut tukivat Trumpin kampanjaa kriittisillä hetkillä. Ranskassa vuodot tapahtuivat liian myöhään., Ranskan ja Saksan vaaleja vertailtaessa havaitaan laskeva trendi. Demokraattisissa yhteiskunnissa tietoisuus häirintä­tavoista tekee häirinnästä vaikeampaa. Viranomaiset varautuvat siihen, mitä muualla on tapahtunut. Äänestäjät, kansalaisyhteiskunta ja media valpastuvat. Kansainvälinen tiedusteluyhteistyö tehostuu. Keskeiset digitaaliajan yritykset oppivat virheistään julkisen paineen alla.Demokratian onnistunut häirintä voi johtaa dramaattisiin seurauksiin, jotka eivät ole häiritsijän etujen mukaisia. Voi tulla vastareaktioita, jotka johtavat häiritsijän kannalta epäedulliseen linjan tai poli­tiikan muutokseen. Vastareaktion riskejä kannattaa tuoda selvästi esiin.Suomessa täytyy olla valppaana. Tiedämme jo paljon Yhdysvaltojen vaalien loppumetreistä. Olemme oppineet myös Ranskan vaaleista, ja samoin voimme oppia Saksan vaalien onnistuneesta läpiviennistä.Demokratia on Suomen kannalta kaikkein kriittisin infrastruktuuri. Sen häirintää on pidettävä oletus­arvoisesti hyvin vakavana, ja tämä täytyy viestiä selvästi, kuten Sak­sassa tehtiin.