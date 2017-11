Pääkirjoitus

Homekoulujen korjaus tulee kalliiksi myös Espoossa – apua haluttaisiin kuuden suurimman kaupungin yhteistyöstä

parantunut taloustilanne näkyy myös maan toiseksi suurimman kaupungin Espoon talousluvuissa. Verokertymä on odotettua parempi tänä vuonna, ja ennusteet tuleville vuosille ovat hyviä.Kasvanut liikkumavara näkyykin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän (kok) ensi vuoden budjettiesityksessä muun muassa siten, että perusopetukseen suunnitellut säästöt voidaan perua.Nopeasti kasvavalla Espoolla on paljon investointitarpeita, mutta kaupunki aikoo pitää kiinni sovitusta 280 miljoonan euron vuotuisesta investointikatosta.Kaupunginjohtajan mukaan länsimetron rakentamisesta koituneet lisäkulut otetaan karsimalla muita infrahankkeita kuten katujen ja teiden rakentamista. Metron jatko-osan rakentamiskustannuksista saadaan ensimmäiset arviot vasta tammikuussa.Yksi tulevien vuosien suurimpia menoeriä Espoossa on sisäilmaongelmista kärsivien koulujen korjaus tai korvaaminen kokonaan uusilla kouluilla. Espoo aikoo käyttää seuraavien kymmenen vuoden aikana peräti 900 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Koulujen sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuva oppilaiden ja opettajien oireilu ovat nousseet vakavaksi ongelmaksi, joka koskettaa arviolta kaikkiaan noin tuhatta koulurakennusta eri puolilla maata. Espoossa kuten monessa muussakin kunnassa homekoulujen korjaus oli yksi äänestäjiä eniten ­puhuttaneista teemoista viime kevään kuntavaalien alla.yt Espoo kuten myös Helsinki ja Vantaa yrittävät vastata ongelmaan, mutta korjaaminen tulee kalliiksi. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä kuuden suurimman kaupungin kesken.Mukaan suunnitteluun havitellaan myös yrityksiä, yliopistoja ja tutkimus­laitoksia. Moni kunta on toivonut valtion osallistumista kansalliset mittasuhteet saaneeseen korjausurakkaan.Tilanne on hankala, koska samaan ­aikaan Espoossa kuten muissakin kasvavissa kaupungeissa tarvitaan rahaa uusiin kouluihin investoimiseen. Espoossa koulujen oppilasmäärä kasvaa ensi vuonna 880 oppilaalla, mikä tarkoittaa 2,5 prosentin kasvua.