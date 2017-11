Pääkirjoitus

Nollatoleranssista tuli muotisana, mutta vaikuttaako se mihinkään?

on ollut nolla­toleranssin vuosi. Valtava määrä eri toimi­joita ja yksityis­henkilöitä on sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa ilmaissut vastustavansa pahoja asioita nollatoleranssilla.Muun muassa näihin aiheisiin suvaitsevaisuuden loppu on ilmaistu tiukasti:– Lähes kaikkien puolueiden mukaan häirinnälle, väkivallalle, vihapuheelle ja rasismille pitää olla nollatoleranssi.– Poliisilla on nollatoleranssi rasismille ja vihapuheelle.– Lastenoikeusjärjestö Planin mukaan tyttöjen syrjinnälle on oltava nollatoleranssi.– Mamma Mia -musikaalin tuotanto­yhtiöllä on nollatoleranssi kaikelle ahdistelulle.– Keskolla on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja seksuaaliseen häirintään.– Slushissa on nollatoleranssi seksismille.– Ammattikorkeakouluissa on rasismiin nollatoleranssi.– Ruisrockissa on nollatoleranssi ahdistelulle ja loukkaavalle käytökselle.– Voimisteluliitossa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle.– Katolisella kirkolla on nollatoleranssi hyväksikäyttöön.– Puolustusvoimilla on nollatoleranssi huumausaineita kohtaan.– Verkkolaiteyhtiö Ericssonilla on nollatoleranssi korruption suhteen.– Postissa on nollatoleranssi lähetysten anastamiseen.– HJK:lla on nollatoleranssi kentälle tuloon, väkivaltaan ja kaikkeen, mikä voi uhata turvallisuutta otteluissa.– HIFK:lla on nollatoleranssi väkivallan ja vaaratilanteiden suhteen.– Kilpapyöräilytalli BMC Racingilla on nollatoleranssi kiellettyihin aineisiin.– Muutamilla SM-tason joukkueilla on nollatoleranssi tekosyille.sivuilla nolla­toleranssi on vuosien varrella mainittu 775 kertaa. Ensimmäinen on heinäkuulta 1984. Jutussa kerrotaan, että elintarvikkeiden epäpuhtauksien sääntelyssä siirrytään nollatoleranssista raja-arvoihin.Elinkeinohallituksen ylitarkastaja ­toteaa jutussa näin: ”Sellaista viljaa ei olekaan, jossa ei kuitenkaan olisi hiiren karvoja ja ulosteita, eikä sellaista peltoa, jonka yli lokki ei olisi joskus lentänyt.”Toivottavasti nollatoleranssikampanjat eivät jää vain puheeksi ja hashtageiksi sosiaaliseen mediaan vaan johtavat myös toimintaan tärkeiden asioiden puolesta. Toisin kuin elintarvikkeilla, ihmisarvolla ei nimittäin voi olla raja-arvoja.