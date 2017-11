Pääkirjoitus

EU:n uudistustyö alkaa vaikeista lähtökohdista

Euroopan komission

Britannian

Itävallassa

Italian

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti syksyllä 2016 synkän puheen Euroopan parlamentille. Hän sanoi, ettei ollut koskaan aiemmin nähnyt yhtä vähän yhteistä pohjaa jäsenmaiden keskuudessa. ”Unionimme on ainakin osittain eksistentiaalisessa kriisissä”, hän jatkoi.Miehen synkkyyttä varmaankin lisäsi Britannian päätös jättää ­Euroopan unioni. Liki mahdottomana pidetty jäsenmaan ero osoittautui mahdolliseksi. Ensin ei lähtenytkään pieni Kreikka vaan suuri Britannia.Vuotta myöhemmin, viime syyskuussa, Junckerilla oli kokonaan toinen ääni kellossa. Parlamentin jäsenet kuulivat nyt optimistisen, tunnin mittaisen puheen. Juncker maalaili valoisia näkymiä sekä koko EU:lle että sen talous- ja rahaliitolle.Mistä johtui tämä täyskäännös optimismiin? Elikö Juncker tänä syksynä ”intiaanikesää”, kuten The Economistin kolumnisti otsikoi?Yhtenä syynä synkkien näköalojen muuttumiselle valoisammiksi on pidetty jäsenmaissa viimeksi kuluneen vuoden aikana pidettyjä vaaleja. Antoivatko ne tosiaan aihetta ylenpalttiseen optimismiin?parlamenttivaalien tulos oli EU:n kannalta hyvin huono. Maahan saatiin heikko, sisäisesti ristiriitainen hallitus, jonka ulko­ministeri arvostelee julkisesti pää­ministeri Theresa Mayta. Eroneuvottelut EU:n kanssa muistuttavat nuhjaavaa painiottelua, jolle ei näy loppua. Luultavasti komissio lopulta taipuu ja pienentää Britannialle hyvin perustein esittämäänsä laskua. Tähän lystiin suomalainenkin veronmaksaja pääsee osalliseksi.Ranskan ja Hollannin parlamenttivaalien edellä pelättiin äärioikeistolaisten puolueiden suurvoittoa. Eivät ne huonosti menestyneetkään ja vakiinnuttivat asemansa puolueina, joilla on suuri vaikutus valtapuolueiden harjoittamaan politiikkaan.Saksankaan vaalit eivät menneet EU:n kannalta hyvin. Unionimaiden vahvin poliitikko Angela Merkel kärsi ankaran tappion, ja samanlaisen kohtalon kokivat hänen hallituskumppaninsa sosiaalidemokraatit. Kuin tyhjästä liittopäiville nousi äärioikeistolainen, eurovastainen, osin rasistinenkin Vaihtoehto Saksalle -puolue, joka ratsasti ennen muuta harjoitetun maahanmuuttopolitiikan kritiikillä.Merkel joutunee ottamaan hallitukseensa vihreät ja liittopäiville palanneet vapaat demokraatit. Viimeksi mainitut ovat jyrkästi kaikkia Emun yhteisvastuuhankkeita vastaan ja tavoittelevat valtiovarainministerin paikkaa, joka vapautuu EU:n de facto valtiovarainministeri Wolfgang Schäublelta.äärioikeistolainen, uusnatsistinen puolue oli lähellä saada ehdokkaansa presidentiksi. Äskettäin pidetyissä parlamentti­vaaleissa se menestyi myös mainiosti ja voi hyvinkin nousta hallitukseen ja saada ulkoministerin paikan. ­Puolueen puheenjohtaja Heinz-Christian Strache liittyy jonoon, jossa ovat entuudestaan Adolf Hitler, Kurt Waldheim ja Jörg Haider.Äärioikeistolaiset puolueet ovat kautta linjan heikentäneet maltillisen oikeiston ja keskustavasemmistolaisten puolueiden kannatusta. Näin kävi myös Ranskassa, missä presidentiksi valittu Emmanuel Macron nuiji tähänastiset valta­puolueet henkihieveriin.Portugali on erikoinen poikkeus. Siellä sosialistit saivat paikallis­vaaleissa komean voiton, vaikka ovat päähallituspuolueena harjoittaneet tiukkaa, kurinalaista finanssipolitiikkaa.seuraavat parlamenttivaalit pidetään todennäköisesti ensi toukokuussa, vaikka vielä ei edes tiedetä, millainen vaalilainsäädäntö tuolloin on voimassa. Vaalitulos on erittäin tärkeä EU:n tulevaisuuden kannalta. Poliittiseen sekasortoon ajautuminen on täysin mahdollista. Kuvaavaa on, että 81-vuotias pelimies ja playboy Silvio Berlusconi häärii yhä taustapiruna. Suurimman puolueen paikkaa havittelee myös Beppe Grillon johtama anarkisti­puolue. Vahvaa hallitusta tarvittaisiin, sillä Italian valtionvelka on jättiläismäinen ja pankkilaitos huonossa kunnossa korjaustoimenpiteistä huolimatta.Vahvistuakseen – tai edes pysyäkseen hengissä – EU ja Emu tarvitsevat sekä perusteellista uudistamista että hienosäätöä. Pisimmälle menneen ehdotuksen on tähän mennessä tehnyt presidentti Macron, jonka sanotaan pitävän esikuvinaan Ranskan 1700-luvun Aurinkokuningasta ja 1960-luvun presidentti Charles de Gaullea. Nähtäväksi jää, onko Macron ensi sijassa eurooppalainen vai ranskalainen.