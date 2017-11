Pääkirjoitus

Kittilä ei ole erillään muusta Suomesta – päätöksenteon uskottavuus on kuntien itsehallinnon tae

Kunnallisen itsehallinnon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

T

O

perusajatus on hieno. Perustuslain mukaan Suomessa kuntien hallinnon pitää perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Lähtökohtana ovat siis ihmiset, ei kunta hallinnollisena rakennelmana.Asiaa voi katsoa myös toisesta näkökulmasta: olennaista ei ole se, että kunta tekee juuri jotain määrättyä asiaa tai tuottaa määrättyä palvelua vaan että kansanvaltaa ylipäätään on olemassa paikallistasolla. Sitä kautta luottamus leviää laajemmin yhteiskuntaan.Paikallisen itsehallinnon perinne on niin vahva, että moni enemmistöhallitus on pitänyt kuntien nauttimaa suojaa liian vahvana. Huoli on kuitenkin yleensä liioiteltu. Perustuslaki lisää lainsäätämisen vaikeuskerrointa usein siksi, että kuntalaisia eli ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti eri kuntien alueella. Toinen ­ongelma syntyy siitä, että valtio antaa aluksi jonkin tehtävän kunnille, mutta sen jälkeen alkaakin määrätä pikkutarkasti, miten tehtävä pitää toteuttaa.Lähihistoria on osoittanut, että on silti tilanteita, joissa valtion pitää tehdä väliintulo vaikeuksiin joutuneeseen kuntaan, jotta kunnan toiminta saadaan normaalille uralle.1990-luvun laman aikana säädettiin Lex Karkkila eli laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä. Laki sai kutsumanimensä Uudellamaalla sijaitsevan Karkkilan mukaan. Kunta oli ajautunut vaikeuksiin velkojensa kanssa ja hoippui ­konkurssin partaalla. Valtion piti mennä pelastamaan kunta, jotta kuntalaisten vält­tämättömät peruspalvelut eivät vaarantuisi. Käytännössä apu tarkoitti korkotuen ja ­vakautuslainan myöntämistä.Karkkila pääsi jaloilleen ja kuntalaiset saivat palvelunsa. Karkkilan menettelystä ei kuitenkaan tullut ennakkotapausta. Mikään kunta ei haluaisi kulkea läpi samasta myllystä.alous ei kuitenkaan ole ainut mahdollinen heikko kohta kuntien itsehallinnossa. Kunnan päätöksenteko ja hallinto saattavat myös olla sellaisessa solmussa, että ­sitä ei pystytä aukaisemaan ilman valtion väliin­tuloa.Tämä on tilanne Lapissa sijaitsevassa Kittilässä – ainakin valtiovarainministeriön mielestä. Minis­teriö on päättänyt käynnistää menettelyn, johon viime kesäkuussa voimaan tulleet kuntalain ­uudet pykälät antavat mahdollisuuden.Lex Kittiläksi ristityt lainkohdat koskevat ”poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa”. On perusteltua sanoa, että Kittilässä on tällainen tilanne.ulun syyttäjänvirasto ilmoitti lokakuun puolivälissä, että lukuisia viime vaalikaudella Kittilän luottamustehtävissä toimineita vastaan on nostettu syyt­teitä. Tilanteen tekee kimurantiksi se, että moni syytteen saaneista valittiin viime kevään vaaleissa uudestaan valtuustoon eikä valtuusto lokakuun lopussa pitänyt tarpeellisena pidättää heitä luottamustoimiensa hoidosta kuin osittain.Nyt ministeriö nimittää selvityshenkilöt käymään Kittilän tilannetta läpi. Jos kunta ei ryhdy toimiin, valtuutetulla voi olla polun päässä luottamustoimesta pidättäminen.Valtio on verkkaisella etenemisellään antanut Kittilän kuntapäättäjille runsaasti ­aikaa ongelmien korjaamiseen. Itsehallinnosta ei saa tulla kilpeä, jonka suojissa piittaamattoman päätöksentekokulttuurin annetaan juurtua.Kittilän tilanteen oikaiseminen on tärkeää myös yleisen edun takia. Kyse ei ole vain yhden kunnan päätöksenteon uskottavuudesta ja luotettavuudesta vaan kunnal­lisen itsehallinnon oikeutuksesta.