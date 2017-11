Pääkirjoitus

Muiden on vaikea ylittää teollisuuden palkkalinjaa

Nyt

Y

kun teollisuuteen on teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden sopimusten pohjalta saatu ­aikaan niin sanottu palkka-ankkuri, sitä on muilla aloilla vaikea ellei mahdoton ylittää.Finanssialalla tosin povataan, että alan liitot saattavat ainakin yrittää saada kovemmat korotukset kuin teollisuudessa.Moni pitää teollisuuden korotuksia jopa hivenen yläkanttiin mitoitettuina. Nopeaan sopimiseen saattoi kannustaa yhä jatkuva talouskasvu: Teknologiateollisuus olisi alkusyksystä todennäköisesti saanut sopimuksen halvemmalla kuin nyt, mutta vielä kalliimmaksi sopimus olisi saattanut tulla lähempänä vuodenvaihdetta.Teollisuudessa tosin osa sähkömiehistä on parhaillaan lakossa, ja Paperiliitto ­lähestyy lakkovaroitusta. Mutta niillä aloilla työtaistelut johtuvat muista syistä.Sähköliitto pitää kiinni sopimisoikeuksistaan teknologiateollisuudessa.Metsäteollisuus taas tarjosi Paperiliitolle suunnilleen samoja korotuksia kuin teknologiateollisuudessa ja kemianteol­lisuudessa, mutta työnantajan tarjous ­sisälsi huomattavia heikennyksiä muun muassa joulun ja juhannuksen ajan ­korvauksiin.ksityisillä palvelualoilla ja julkisella sektorilla saattaa olla vaikeuksia saada samaa kuin teollisuudessa.Syy on kustannusrakenteessa: teollisuudessa palkkakustannukset muodostavat vain murto-osan lopputuotteen kokonaiskustannuksista. Suuremman osan muodostavat kalliit koneinvestoinnit ja yhä kalliimmiksi tulevat raaka-aineet.Palvelualoilla sen sijaan – olivat ne ­sitten yksityisiä tai julkisia – henkilöstökulut muodostavat leijonanosan kaikista kustannuksista.Teollisuuden prosessit ovat lisäksi viime vuosikymmeninä automatisoituneet vauhdilla. Kokonaisia ammattikuntia on kadonnut, joten jäljelle jäävälle väelle on ollut varaa maksaa enemmän.Kauppojen itsepalvelukassat tekevät vasta tuloaan, ja myös terveydenhoidossa itsehoitoa tukevat automaatit ovat enimmäkseen vielä suunnittelupöydällä.Julkisten ja yksityisten palvelualojen suurin huoli saattaakin olla, etteivät palkkaerot teollisuuteen repeä entisestään.