Pääkirjoitus

Kaksikielisyyttä ruokkivat tilanteet, joissa voi kohdata toisen kotimaisen kielen

Tänään vietettävä ruotsalaisuuden päivä, Svenska dagen, muistuttaa meitä ruotsinkielisen kulttuurin merkityksestä Suomessa. Juhlapäivä on erityisen tärkeä niille noin 300 0000 suomalaiselle, joiden äidin­kieli on ruotsi.



Myös suomenkielisten on hyvä muistuttaa itseään siitä, mikä merkitys ruotsin kielellä ja suomenruotsalaisella kulttuurilla on ollut suomalaisen yhteis­kunnan kehitykselle. Voidaan jopa kysyä, olisiko Suomi nykyisenlainen hyvin­vointivaltio ja osa läntistä kulttuuriperintöä ilman vahvoja yhteyksiä Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Tämän vuorovaikutuksen rakentamisessa suomenruotsalaisilla on ollut keskeinen rooli.



Suomen kaksikielisyyttä pidetään usein itsestäänselvyytenä, mutta sitä ­pitää myös ruokkia. Suomenkieliset motivoituvat opiskelemaan ruotsia parhaiten, jos he kohtaavat arjessaan ruotsinkielisiä ja kokevat itse kielitaidon hyödyt.



Kaksikieliset koulut voivat osaltaan ­tukea tätä tavoitetta. Helsingissä Sakarinmäen peruskoulu toimii jo samoissa ­tiloissa ruotsinkielisen Östersundom skolan ja suomenkielisen päiväkodin kanssa. Ensimmäiset kaksikieliset päiväkodit ovat tulossa kahden vuoden päästä Lauttasaareen ja Maunulaan.