Ravinteiden kiertoa pitää tehostaa

pyrkii edistämään tehokasta kiertotaloutta, jossa materiaaleja käytetään säästeliäästi ja hävikki ympäristöön vähenee.Kierto­talouden ytimen muodostavat ravinteet, jotka ovat kasvien kasvulle välttämättömiä mutta voivat aiheuttaa myös ympäristöhaittoja. Ravinnekiertojen keskiössä puolestaan on ruoantuotanto – fosforin ja typen suurin käyttäjä. Tehokas ravinteiden kierrätys vähentää peltoviljelyn riippuvuutta väkilannoitteista, joiden valmistus kuluttaa uusiutumatonta energiaa ja rajallisia fosforivaroja.Ravinneomavaraisuuden edistäminen on nähty Suomessa tärkeäksi tavoitteeksi. Vuonna 2010 päätettiin, että Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Tavoite on myös nykyisessä hallitusohjelmassa.Hallituksen asettama tavoite ravistelee maataloutta tehokkaampaan ravinteiden käyttöön. Mutta miksi? Kuuluuhan ravinteiden kierrätys lähtökohtaisesti viljelyyn, kun esimerkiksi kotieläinten lanta levitetään pelloille lannoitteeksi.Valveutuneet viljelijät ovat vält­täneet turhaa lannoittamista lisä­kustannuksineen. Vuodesta 1995 lähtien suurin osa viljelijöistä on ­sitoutunut myös maatalouden ympäristöohjelmiin. Eikö ravinteiden kierrätys jo toteudu?kehityksestä huolimatta ravinnekierrot ontuvat. Syitä tähän ovat peltojen lannoitus­historia sekä kasvinviljelyn ja koti­eläintuotannon alueellinen eriytyminen. Eriytyminen on tapahtunut vähitellen väkilannoitteiden laajamittaisen käytön seurauksena. Viljaa kuljetetaan eri puolilta Suomea kotieläinten rehuksi, mutta eläinten lantaan päätyvät ravinteet eivät ­palaa samoja reittejä takaisin.Aikaisemmin suositeltiin suuria fosforilannoitusmääriä, ja maahan kertyi fosforia tarpeettoman paljon. Tämä lisää fosforipäästöjä vesistöihin. Kierto vuotaa.Lannoitushistorian vuoksi lähes puolet Suomen pelloista voi nykyisin tuottaa hyviä satoja ilman fosforilannoitusta. Kun näiden peltojen fosforilannoitus jätetään pois, maan fosforipitoisuus alkaa vähitellen pienentyä. Fosforilannoituksen jatkaminen sen sijaan ylläpitää vallitsevaa tilannetta.Ravinnekierron parantamiseksi merkittävä osa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla muodostu­vasta lantafosforista tulisi hyödyntää näiden alueiden ulkopuolella.Myös lannan typen kiertoa pitää tehostaa vähentämällä hävikkiä lannan keruun, varastoinnin ja levityksen yhteydessä. Tässä onkin edistytty, mutta lisätoimia tarvitaan.koskeva lainsäädäntö tai ympäristöohjelmat eivät ole kyenneet purkamaan vallitsevaa ­tilannetta. Ravinnekiertojen suunta ei helposti käänny myöskään markkinavetoisesti, koska väkilannoitteet ovat suhteellisen halpoja ja niitä on helppo käyttää. Ravinnekiertojen parantamiseksi tarvitaankin perusteellista säädösremonttia. Sääntelyä tulisi yksinkertaistaa ja ottaa pohjaksi kasvien tarpeen mukainen ravinteiden käyttö kaikessa viljelyssä.Hyvän lainsäädännön selkänojaa vasten muodostuvat kierrätysravinteiden markkinat, jotka ovat välttämättömiä uusille innovaatioille.Lantaa voidaan prosessoida kasvien tarvetta paremmin vastaavaksi ja ravinteet erottaa toisistaan eril­lisiksi tuotteiksi. Samalla lopputuotteet muuntuvat helpommin kuljetettaviksi. Lannan ohella esimerkiksi biojätteen ja ylijäämänurmien hyödyntämistä tulisi tehostaa.kierrätyksessä on huomioitava koko toimintaketju raaka-aineista lopputuotteiden käyttöön. Tutkimusta tarvitaan menetelmien kehittämisessä, kierrätyslannoitevalmisteiden testaamisessa ja käytön ohjeistamisessa sekä toimintaketjujen optimoinnissa.Uusien toimintatapojen omaksuminen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto lisäävät tuotantokustannuksia. Tämä on muistettava, kun vertaamme kotimaisia elintarvikkeita tuontiruokaan, jonka tuotanto-oloihin emme voi vaikuttaa.Suomen pyrkimys ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi on suuri haaste. Tavoitteena on nykyistä omavaraisempi ja kestävämpi ­ruoantuotanto, jossa tuotannon ja ympäristön hyödyt yhdistyvät.Ravinnekiertoja ei korjata het­kessä, mutta tahdolla ja yhteistyöllä se onnistuu. Samalla edistetään kiertotaloutta koko yhteiskunnalle merkittävällä tavalla.