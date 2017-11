Pääkirjoitus

Jengiytymisen torjunta jää radikalisoitumisen varjoon

välinen väkivalta vaati viime viikolla lisää uhreja Tanskassa. Yksi ihminen kuoli ja kaksi ­haavoittui tulituksessa Kööpen­haminan ongelma­kaupunginosassa Nørre­brossa tiistaina. Pari viikkoa aiemmin 16-vuotias poika ammuttiin kuoliaaksi viereisessä Østerbrossa.Kööpenhamina on kärsinyt moottoripyöräjengien välisestä väkivallasta jo useita vuosia. Sen oheen ovat ilmaantuneet maahanmuuttajataustaiset jengit.Jengirikollisuuden lisääntyessä ilmiötä on seurattu tarkkaan Ruotsissa, näkyvimmin Malmössä. Uusimpia oireita ovat poliisivoimiin kohdistuvat iskut. Suomessa poliisi seuloo varhaisia merkkejä saman kehityksen rantautumisesta tänne.Ennaltaehkäisevät toimet ovat avainasemassa. Kyse ei ole lähiöiden levottomasta nuorisosta vaan ammattirikollisuudesta, jolle maahanmuuttajataustaiset marginalisoituneet nuoret ovat otollinen kasvualusta.Maahanmuuton hallinnan ja kotouttamisen tavoitteissa jengiytymisen uhka­kuvat ovat saaneet vähemmän huomiota kuin radikalisoitumiseksi kutsutun väkivaltaisen islamin torjunta. Yksi terroristi voi aiheuttaa suurta tuhoa, mutta Jengiytymisessä kyse on suuremmasta ihmisjoukosta ja laajemmasta vahingosta yhteisölle kuin yksittäisten häiriintyneiden ihmisten rekrytoinnissa terroristeiksi.Kööpenhaminan Nørrebro on hyvä ­esimerkki riskialueesta, jonne maahanmuuttajat ovat keskittyneet ja eriytyneet muusta yhteiskunnasta. Tanskan viranomaisten suosittamat keinot jengiytymistä vastaan ovat tiettävästi perheen perustaminen, vakituinen työ ja asunto. Tuollainen kehitys vie aikaa, kun vahinko on kerran päässyt jo tapahtumaan.uomessa saman tason epäonnistuneen kotouttamisen keskittymiä ei ole, mutta täällä on runsas rikollisten liivijengien valikoima, josta osa pyrkii jo ottamaan piiriinsä myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Nimenomaisesti maahanmuuttajien liivijengejä on jo levinnyt Saksasta Tanskan kautta Ruotsiin.Suomessa poliisi varautuu siihen, että jengirikollisuus kasvaa, kansainvälistyy ja kovenee. Tuota kehitystä pitää torjua varhaisessa vaiheessa yhdessä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.