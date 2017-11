Pääkirjoitus

on maailman ainoa maa, joka sanoo, että sillä on ”Nato-optio”. Sillä Suomi tarkoittaa voivansa liittyä puolustusliitto Natoon käytännössä omalla ilmoituksellaan. Toki jäsenyyden ehdot pitäisi neuvotella ja sitten vahvistaa kaikissa Nato-maissa, mutta kun liittymis­mahdollisuutta kutsutaan optioksi, lopputuloksesta ei jää epäilystä.Ruotsikin varmasti katsoo voivansa niin päättäessään liittyä Natoon samalla tavalla mutta pitää asiaa niin selvänä, ettei erillistä Nato-optiota tarvitse edes kirjata minnekään.Nato-optiolla onkin ollut aivan omanlainen Suomen politiikkaan ja sijaintiin liittyvä käyttönsä.Kotimaisessa keskustelussa optiolla on vaimennettu eipäs–juupas-väittelyä Nato-jäsenyydestä. Jäsenyyden kannattajat myöntävät, ettei se taitaisi nyt onnistua. Vastustajat myöntävät, ettei Suomen kannata omalla päätöksellään rajoittaa turvallisuutensa vaihtoehtoja.Ulospäin optio on ilmoitus Natolle, että Suomi pitää puolustuksensa jäsenyyskunnossa, ja ilmoitus Venäjälle, että Suomen turvallisuuden heikentäminen johtaa Suomen Nato-jäsenyyteen.Tämä kaikki toimii sillä edellytyksellä, että Nato-optio on uskottava. Tällä hetkellä se ei ole kovin uskottava.Hieman nurinkurisesti Suomen Nato-option uskottavuus on heikentynyt samalla, kun puolustusyhteistyö erityisesti Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa on tiivistynyt. Tiivistymisestä saadaan näyttöä Yhdysvaltojen puolustusministerin James Mattisin tavatessa Suomen johtoa ja muiden maiden ministereitä Helsingissä maanantaina ja tänään tiistaina.Nato-väittelyä käytiin viime viikolla HS:n mielipidesivuilla kahden eläkkeellä olevan entisen Moskovan-lähettilään Hannu Himasen ja René Nybergin välillä. Nyberg kivahti Nato-jäsenyyttä kannattavalle Himaselle, että jäsenyys ”johtaisi välirikkoon Venäjän kanssa, johon meidän ei todellakaan ole syytä itseämme ajaa”.Suomen ulkopolitiikkaa ei linjata eläkeläisten väittelyssä, mutta Nybergin näkemys nousee varmasti esille presidenttiehdokkaiden keskusteluissa, ja sille löytyy tukea myös eduskunnasta.Jos Venäjälle annetaan tällainen veto-oikeus Suomen liittoutumiseen, kannattaa Nato-option toistaminen lopettaa.Ilmoitus mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on toimiessaan pelote Venäjän vaikutusyrityksiä vastaan. Epäuskottavana se toimii päinvastoin houkuttimena.