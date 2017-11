Pääkirjoitus

Historiaa ei voi kieltää alle 16-vuotiailta

poikani luuli, että häntä onnisti, kun hän oli syyslomalla Suomessa juuri Tuntemattoman sotilaan ensi-illan aikaan. Ilo kuihtui pian, sillä elokuvateatterin kotisivuilla elokuvan ikärajaksi oli merkitty 16 vuotta.Tutkimme muiden Suomi 100 -elokuvien ikärajoja. Ikitien liput jäivät ostamatta samasta syystä, sekin on kielletty alle 16-vuotiailta. Tom of Finlandin ikäraja on Suomen juhlavuosielokuvista alhaisin, 12 vuotta. Ikäraja on sama Helsingissä ja Tallinnassa, mutta Lontoossa se on 18 vuotta.Epäilemättä ikärajoihin on syynsä, mutta pitääkö niitä olla kaikissa Suomi 100 -historiaelokuvissa? Elokuva on hieno mahdollisuus kurkata menneisyyteen. Historiaa ei voi kieltää alle 16-vuotiailta.ehkä lohduttaa, että hän pääsee katsomaan historiallisia elokuvia ensi vuonna Tallinnassa, kun Viro 100 -elokuvat tulevat teattereihin.Virossa valmistuu juhlavuoden kunniaksi kaksi lasten satuelokuvaa, yksi nykyaikaan sijoittuva elokuva ja kolme historiallista elokuvaa. Aiheiden perusteella aikuisten historiaan sijoittuvat elokuvat sopivat myös lapsille ja nuorille.Ensimmäinen pitkä Viro 100 -elokuva esitetään ensi vuoden alussa. Moonika Siimetsin käsikirjoittama ja ohjaama Toveri lapsi ( Seltsimees laps) ei ole lastenelokuva, mutta päähenkilö on lapsi, näkökulma on lapsen, ja elokuvaa voi katsoa lasten kanssa.Elokuva perustuu Leelo Tungalin omaelämäkerrallisiin romaaneihin. Tungalin ensimmäinen lapsuusmuisto on se, että hän näki mustatakkisten miesten vievän äidin pois kotoa. Viro eli Stalinin diktatuurissa, mutta tytär luuli olevansa syyllinen. Hän ihmetteli, mistä miehet tiesivät, että juuri hänen äidillään oli niin tuhma lapsi, että äiti on otettava kiinni. Eron hetkellä äiti huusi: ­”Ole kiltti lapsi, niin äiti tulee kohta takaisin. Ehkä huomenna, ehkä ylihuomenna. . .”1980 syntynyt ohjaaja Moonika Siimets muistaa, kuinka hän itse halusi pienenä tulla Le­niniksi. Lauluissa Lenin otti lapsia syliin ja silitti, oli siis kuin Jeesus.Toveri lapsi osuu yllättävään hermoon nyky-Virossa. Tänä syksynä puhkesi vilkas keskustelu siitä, oliko Neuvostoliiton miehittämässä Virossa mahdollista elää onnellinen lapsuus, viroksi täsmällisesti ”helge lapsepõlv”. ”Helge” kuvasi kaikkea sitä valoa, iloa ja lempeyttä, mitä neuvostopropagandan mukaan kuului lapsuuteen Neuvostoliitossa. Sellainen lapsuus ei ollut mahdollinen, ­Viron presidentti Kersti Kaljulaid sanoi Luxemburgissa asuvien virolaisten nuorten haastattelussa.Kaljulaid varttui Tallinnassa 1970–1980-luvuilla. Hänen lapsuuttaan varjosti kaksijakoinen todellisuus kodin ja neuvostoyhteiskunnan välillä. ”Elimme yhtä elämää kodin ulkopuolella ja samaan aikaan tiesimme kotona, että jossakin on jotakin ihan oikeaa, meidän oma Viromme, mutta siitä ei saa puhua päiväkodissa eikä koulussa.”Lausunto herätti vilkasta keskustelua kolumnipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.”Minulla oli onnellinen lapsuus, koska minulla oli rakastavat vanhemmat.””Minulla oli villi lapsuus hyvässä mielessä.””Tietenkin vallitsi pelon ilmapiiri. Kadulla partioi aseineen kolmejäseninen vieraskielinen sotilasryhmä. Ensimmäisestä luokasta alkaen oppilailla oli kaasunaamarit ja harjoiteltiin siviilipuolustusta.””Minkälainen Viro olisi nyt, jos kaikki 1940-luvun puolivälin ja 1980-luvun lopun välillä syntyneet, eli yli 30-vuotiaat, olisivat ajatelleet lapsuutensa joka ikisenä päivänä elävänsä kaksijakoista elämää?””Onko kaikilla nykyään onnellinen lapsuus?”monien virolaislasten äidit ja isät ovat töissä Suomessa. Aika vähän tiedämme siitä, miten lapset sen kokevat. Ajattelevatko hekin, etteivät ole tarpeeksi kilttejä? Se voi olla tulevaisuudessa historiallisen elokuvan aihe.Elokuvien ikärajat ovat Virossa usein alhaisemmat kuin Suomessa. Virolainen sotaelokuva 1944 oli kaksi vuotta sitten Suomessa kielletty alle 16-vuotiailta, Virossa alle 12-vuotiailta.Ikärajasta riippumatta lapsemme katsovat historialliset ja sotaelokuvat aikuisten seurassa. Tuntematon sotilas on Suomessakin sallittu 13-vuotiaille vanhempien seurassa.Kaksitoistavuotiaalla pojalla on perusteita toivoa, että näkee Tuntemattoman sotilaan ennen 13-vuotispäiväänsä Tallinnassa.