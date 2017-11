Pääkirjoitus

Kaupungit ja yritykset heräsivät jo ilmastotekoihin

Yhdistyneiden kansakuntien

jäsenvaltiot ovat kokoontuneet tällä viikolla Saksan Bonniin jatkamaan ponnistelujaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kokouksen alla Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoi, että tästä vuodesta tulee todennäköisesti yksi mittaus­historian lämpimimmistä. Järjestön mukaan globaali lämpötila on tänä vuonna 1,1 astetta korkeampi kuin esi­teollisena aikana. Edeltävät ennätys­vuodet olivat 2015 ja 2016.Pariisissa kaksi vuotta sitten maat sopivat, että ilmaston lämpeneminen pysäytetään kahteen asteeseen esiteolliseen ­aikaan verrattuna. Sopimukseen kirjattiin myös kunnianhimoisempi tavoite korkeintaan puolentoista asteen lämpenemisestä.Nyt pitäisi sopia siitä, miten päästöjä ja hiilidioksidia sitovia hiilinieluja lasketaan ja miten niistä raportoidaan yhteismitallisesti. Tähän asti käytössä on ollut erilaisia mene­telmiä. Yhteiset pelisäännöt on tarkoitus viimeistellä ensi vuonna Puolan Kato­wicen kokouksessa.Jo nyt tiedetään, etteivät maiden tähän mennessä antamat päästövähennys­lupaukset riitä Pariisin sopimuksen mukaiseen tavoitteeseen. Lähivuosina tarvitaan siten uusia sitoumuksia.Käytännössä maailman hiilidioksidipäästöt on saatava laskemaan seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä onnistuu vain, jos sopimuksen osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.ariisin sopimuksen on ratifioinut tähän mennessä 169 maata. Yhdysvaltojen päätös vetäytyä sopimuksesta on takaisku, jonka vaikutus tuntuu selvimmin ilmastotutkimuksen rahoituksessa. Yhdysvaltojen hallinto on edelleen mukana neuvotteluissa, ­mutta se on luovuttanut johtopaikkansa muille, kuten EU:lle ja Kiinalle.Valtioiden ohella myös yrityksillä ja kau­pungeilla on tärkeä rooli nimenomaan käytännön ilmastotoimissa. Yhdysvalloissakin monet yritykset ja kaupungit ovat ottaneet ympäristövastuun tosissaan ja alkaneet toimia.Pitkän aikavälin kannattavaa liike­toimintaa ei voi enää tehdä ottamatta huomioon ympäristövaikutuksia. Kehitystä ohjaavat tähän suuntaan myös ­kuluttajien odotukset ja asenteet.