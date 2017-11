Pääkirjoitus

Ruotsin maahan­muutto­linja kiristyy yhä – vielä muutama vuosi sitten turva­paikan­hakijoiden määrästä ei saan

Oli

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Noista ajoista

Linja

helmikuu 2013, runsas vuosi ennen Ruotsin syksyn 2014 parlamentti­vaaleja.Kokoomus­poliitikko Tobias Billström oli saanut tehtäväkseen vastata puolueensa maahanmuuttopoliittisen ohjelman laatimisesta. Hän istui SVT:n studiossa ja sanoi sanan, jota haastattelija ei tainnut odottaa kuulevansa.Volym, määrä.Billströmin mielestä piti keskustella siitä, kuinka paljon turvapaikanhakijoita Ruotsi voisi ottaa vastaan – silti samalla turvapaikkaoikeutta vaalien.Siitä syntyi äläkkä.”Ruokotonta” ja ”epäinhimillistävää kieltä”, kirjoitti silloinen oppositiojohtaja ja nykyinen pääministeri Stefan Löfven määristä puhumiseen viitaten Face­bookissa. Billströmin oman puolueen johtaja, pääministeri Fredrik Reinfeldt nuhteli alaistaan julkisuudessa: Bill­strömin työryhmän tehtävä ei ollut miettiä turvapaikanhakijoiden määriä.”Maahanmuutto rikastaa Ruotsia. On hyvin tärkeä arvo, että ihmiset voivat tulla Ruotsiin”, Reinfeldt sanoi.on nyt kulunut nelisen vuotta. Moni tietää, että keskustelu­ilmapiiri on Ruotsissa tätä nykyä aivan toista maata. Turvapaikkapolitiikassa tehtiin liki täyskäännös vuonna 2015, kun Ruotsiin tuli yli 160 000 turvapaikanhakijaa.Tuota käännettä on puitu viime päivinä näkyvästi, kun SVT esitti politiikan­toimittaja Pontus Mattssonin tekemän dokumentin Tvärvändningen.Ohjelmaa voi suositella kaikille teemasta kiinnostuneille (nähtävissä SVT Playn kautta). Se kertaa esimerkiksi Bill­strömin saaman arvostelun ja näyttää, kuinka määräpuheesta ja ”Euroopan minimitasosta” turvapaikkapolitiikassa tuli uusi normaali Ruotsissa. Se näyttää myös, kuinka hiukan vastaavia käänteitä on tapahtunut myös aiemmin.kiristyy paikoin edelleen ensi vuoden vaalien alla. Juuri maltillinen kokoomus – Billströmin puolue – teki uusimmat tiukennukset turvapaikkalinjaansa muutama viikko sitten uuden puheenjohtajansa Ulf Kristerssonin johdolla.Nyt puolue katsoo muun muassa, ettei kenenkään pitäisi voida tulevaisuudessa hakea turvapaikkaa Ruotsissa tai EU:ssa. Sen sijaan sitä haettaisiin EU:n ulkorajalla, mistä tulijat jaettaisiin. Tiukka linja on nyt tavanomaista Ruotsissa. Mittaukset osoittavat myös, että yhä useampi ruotsalainen haluaa maahan entistä vähemmän tulijoita. Toisin ajattelevien ääni kuuluu hiljaisena. Aivan kuten Billströmin saadessa haukkunsa.