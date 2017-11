Pääkirjoitus

Suomen pitää aktivoitua EU:n kehittämisessä

tulevai­suutta koskeva keskustelu on saanut uutta vauhtia komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ­tämän syksyn linjapuheista. Niissä katsotaan rohkeasti eteenpäin. Macronin sanoin: ”Minulla ei ole rajoja, minulla on vain horisontteja.”Ajankohta on nyt keskustelulle otollinen: akuuteista kriiseistä on selvitty, talous kasvaa ja työttömyys on talttumassa. Britannian EU-erosta eli brexitistä tuli vain varoittava esimerkki, ei epidemiaa.Eurovaaleihin on enää puolitoista vuotta aikaa, ja vaalien jälkeen vaihtuu myös EU-komissio. Euroopan unionissa nyt valtaa käyttävien ja ­sitä tulevaisuudessa haluavien pitää kyetä kertomaan, mihin EU:n halutaan vastedes keskittävän tarmonsa ja voimavaransa.pienten jäsenmaiden tulee olla nyt hereillä. Mikäli ne ­haluavat pysyä EU:n ytimissä, pitää olla liikkeessä. Tällaisina aikoina ­aktiivisuus on hyve itsessään, ja ­onni suosii rohkeaa.Juha Sipilän (kesk) hallitus muotoili lokakuun puolivälissä kantansa EU:n talous- ja rahaliitto Emun kehittämiseen. Aihe on ollut Suomelle hankala. Se tulee selväksi EU-ministerivaliokunnan julkistamasta muistiosta: pääosassa ovat Emun puutteet ja ongelmat, ja ­uudistuksille asetetaan uusia ehtoja.Samanaikaisesti hallitus korostaa, että Suomi haluaa osallistua aktiivisesti Emun kehittämiseen. Ongelmien vastapainoksi luetellaan asioita, joita Suomi haluaa edistää, esimerkiksi pankkien vakavaraisuussääntelyn muuttaminen paremmin todellisia riskejä vastaavaksi.Ainakin osa ministereistä tietää, että neuvotteluihin ei kannata ­mennä ongelmat vaan ratkaisut edellä.Yksikään Junckerin ja Macronin linjapuheissaan esittämistä tavoitteista tuskin toteutuu sellaisenaan. On tärkeää, että Suomi osallistuu alusta lähtien uudistusten tavoitteiden kehittämiseen ja muokkaamiseen. Kun lähtee avoimesti mukaan keskusteluun, saa enemmän omia näkemyksiään läpi. Ajettavia asioita pitäisi olla enemmän kuin vastus­tettavia.hallituksen Emu-linjauk­selta olisi voinut odottaa enemmän. Emu on yksi EU:n kulmakivistä – se on kaikista ytimistä tärkein, ja siinä on syytä olla mukana myös tulevaisuudessa.On hyvä, että hallitus on muovannut kantansa, mutta sihti on jäänyt lyhyeksi. Laajempi julkinen keskustelu olisi voinut avittaa hallitusta rohkeampaan ulostuloon. Nyt painetta ei ole ollut tarpeeksi.Hallitus pitää katseen maassa eikä seuraa pelin asetelmaa, liikettä ja mahdollisuuksia. Euroopan kehityssuunta on Suomen kannalta niin olennainen kysymys, että on aika ryhtyä aktiiviseksi EU-vaikuttamisessa.Hallituksen olisi syytä laajentaa keskustelupiiriä ja ottaa mukaan kaikki Euroopan unioniin rakentavasti suhtautuvat puolueet. Näin on toimittu muun muassa Tanskassa. Tukea on saatavissa myös järjestökentältä: Elinkeinoelämän keskus­liiton ja Akavan tämänvuotiset linjaukset ovat tuoreita esimerkkejä.tulee luoda pohja pitkäjänteiselle ja yhtenäiselle EU-politiikalle, jossa keskustelu ja tavoitteiden määrittely perustuvat vankan enemmistön aloitteellisuuteen. Linjausten on ulotuttava seuraavien vaalien yli.Suomi toimii EU-puheenjohtajana kahden vuoden päästä. Vain laaja poliittinen konsensus tavoitteista luo puheenjohtajuuskaudelle onnistumisen edellytykset.Avausten ei tarvitse aina olla mullistavia. Tärkeintä on, että ne ovat samalla taajuudella eurooppalaisen keskustelun kanssa. Suomen tulee luoda edellytyksiä sille, että inte­graatiota viedään konkreettisesti eteenpäin. Aloitteillaan Suomen pitäisi vakiinnuttaa asemaansa EU:n tulevaisuudesta huolestuneiden jäsenmaiden joukossa.Euroopan unionissa on tilausta uudelle vahvalle sisämarkkina-al­lianssille. Yksi Britannian EU-eron paradokseista on, että brexit heikentää sisämarkkinoita puolustavien maiden asemaa unionissa. Suomen tulisi lähteä rohkeasti ja entistä laajemmalla joukolla ajamaan yhteistyön syventämistä.Suomen pitää ottaa paikkansa ­Euroopan unionissa ja rakentaa toimensa aktiivisen ja laajan koti­maisen keskustelun pohjalle. Suomi on osa EU:ta, ei pelkkä unionin toiminnan kohde.