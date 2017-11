Pääkirjoitus

Sähköliiton uusi sopimus voi jäädä vain välivaiheeksi

Sähköliittolaisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

S

lakko tekno­logiateollisuuden yrityksissä päättyi eilen keskiviikkona. Sähköliitto ei enää saa omaa sopimustaan teknologia­teollisuuden työpaikoille. Sen korvaa niin sanottu Metallin sopimus.Sähköliiton jäsenillä ei vastedes ole teknologiateollisuuden työpaikoilla omaa luottamusmiestäkään vaan ”yhteyshen­kilö”.Sinänsä muutos ei ole järeä. Tekno­logiateollisuudessa suurimmassa osassa yrityksiä on vain jokunen asentaja Sähköliiton sopimuksella. Poikkeuksia ovat telakat ja Uudenkaupungin autotehdas.Sähköliiton yli 30 000 jäsenestä teknologiateollisuudessa työskentelee vain murto-osa, vajaa tuhat. Sähköliitto sai ­sovittelussa Teknologiateollisuudelta lupauksen, että työntekijäliitolle merkittävämmät sopimusalat jätetään rauhaan.Sähköliitto on aikoinaan perustettu niin, että joukko sähkömiehiä irtaantui 1950-luvulla Metallin sopimuksesta ja perusti oman liiton. Nyt ollaan siis tavallaan palaamassa entiseen tilanteeseen.Nyt saatu sovinto on voimassa tämän sopimuskauden ajan, lokakuun 2019 loppuun asti. Sen jälkeisestä ajasta neuvotellaan aikanaan. Todennäköisesti nyt saavutettiin vain välirauha.Sähkömiehille olisi ottajia muissakin liitoissa kuin Teollisuusliitossa, muun muassa Rakennusliitossa ja ammattiliitto Prossa.ähköliitto perusteli lakkoa sillä, ­että sopimuksen vaihtumisen seurauksena asentajien kokonais­ansiot pienenisivät tuntuvasti. Teollisuusliiton mukaan sopimukset ovat käytännössä samanlaiset. Eroavaisuuksia on muun muassa matkustuskorvauksissa.SAK:ssa Sähköliiton reviiririitaa Teol­lisuusliiton kanssa on seurattu vaivau­tuneena. SAK:n edellinen puheenjohtaja Lauri Lyly tuli Sähköliitosta. SAK:lla on ollut Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana muutenkin vaikeuksia saada ääntään kuuluviin julkisuudessa samalla paino­arvolla kuin aiemmin. Keskus­järjestössä ei ollakaan järin ilahtuneita ­SAK:laisten liittojen välisistä riidoista.Työnantajan näkökulmasta sopimusten yhdistäminen oli epäilemättä tervetullut muutos: vastassa on yksi neuvotteluosapuoli vähemmän.