Miten käy Suomelle, kun Merkelin varjo siirtyy?

haluaa ennustaa Suomen tulevaisuutta ja asemaa Euroopan unionissa, tarvitaan taitoa lukea soikioita ja kartografista mielikuvitusta.Asetellaanpa soikioita Euroopan kartalle. Ensimmäinen piirretään kattamaan Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian maat sekä kurkot­tamaan kohti Britanniaa. Toinen venyy etelä–pohjoinen-suunnassa keskisessä Itä-Euroopassa. Kolmas peittää Etelä-Euroopan idästä länteen. Neljännen soikion sisällä on vain yksi maa, Saksa.Sisämarkkinat – tavaroiden ja palveluiden rajattoman kaupan alue – on aina ollut Euroopan unionin ydin. Pohjoinen soikio on edustanut sisämarkkinoilla liberalismia. Baltit, Pohjoismaat ja Britannia ovat uskoneet, että markkinat toimivat parhaiden, jos sääntelyä on vain välttämättömissä kohdissa: estämässä muun muassa epäreilua kilpailua ja suojelemassa kuluttajaa.Pohjoinen soikio repeää länsilaidaltaan, kun Britannia jättää unionin. Markkinavetoisen talousajattelun vahvin voima unionissa katoaa.Tällä sisämarkkinoita koskevalla asenneakselilla pohjoisen vasta­kohta on etelän kehä. Etelän vahvin toimija on Ranska. Ranskalaiseen ajatteluun kuuluu niin sanottu ­dirigismi: usko siihen, että markkinoiden toimijat ovat karitsoja, joita poliittisten päättäjien tulee koko ajan paimentaa, jotta yhteiskunnal­linen hyvä toteutuisi.Dirigismillä ja sen sivuvaikutuk­silla on maittaisia eroja. Esimerkiksi Kreikassa se on tarkoittanut, että vallan ottava poliittinen voima ottaa itselleen myös oikeuden käyttää valtion varoja ja muita resursseja omiensa palkitsemiseen.soikio on elpymässä talouskriisistä ja Ranska poliittisesta kriisistään – johtajuustyhjiöstään. Ranska pelasti Euroopan unionin presidentin- ja parlamenttivaaleissa tyrmäämällä äärioikeistolaiset, unionin tuhoa hakeneet voimat.Nyt maan uusi presidentti Emmanuel Macron esittää laskun muulle Euroopalle. Macronin tarjoama lista EU:n kehittämisestä on pitkä. Monet ideoista edustavat Suomen nykyisen hallituksen silmissä yhteisvastuun kasvattamista.Itä-Eurooppa on kääntänyt suuntaansa viime vuosina. Euroopan itäisten maiden henkinen kehitys hyytyi toisen maailmansodan jälkeen. Muurin takana maailmankuva ei kypsynyt samalla tavalla kuin lännessä. Nyt näissä maissa valtaa ovat ottaneet eristäytymisen, muukalaisvastaisuuden ja populismin kannattajat. Tämä soikio eristäytyy henkisesti. Se haluaa EU:lta vain rahaa mutta ei ole valmis edistämään yhteistä hyvää. Joukkoon liittyy Itävalta, joka ei ole käynyt läpi natsimenneisyyttään samalla tavalla kuin Saksa.soikion – Saksan alueen – merkitys vain kasvaa pohjoisen soikion revetessä ja itäisen ajelehtiessa kohti itää. EU:n yhteistyö tiivistyy euroalue edellä, eikä ­valuutta-aluetta koskevissa ratkaisuissa mennä Saksan yli.Saksa varoo panemasta rahojaan samaan pussiin kreikkalaisten ja italialaisten kanssa. Mutta Saksa antaa Macronille jotain. Hän saa Saksan suostumuksella läpi osan vaatimuksistaan. Niitä viilataan ja suojauksia rakennellaan, mutta kun Saksa haluaa suojella unionia soi­kioiden liikkuessa ja repeillessä, Saksa itse liikkuu kohti etelää. Saksan vaaleissa EU-vastaiset voimat eivät nousseet siihen asemaan, että ne voisivat muuttaa suuntaa.pohjoiseen soikioon jää?Eurooppa-neuvoston puheen­johtaja Herman Van Rompuy selvitti vuonna 2011 kahdenkeskisissä konsultaatioissa, miten kukin maa ha­luaa vahvistaa ja kehittää euroaluetta. Selvityksistä ei tehty julkisia ra­portteja. Keskusteluissa tuli selväksi balttien asenne: heillä ei ole mitään sitä vastaan, että euroalue etenee kohti ratkaisuja, jotka edustavat Suomessa kavahdettua ”yhteis­vastuuta”. Viro empi hetken mutta vastasi Van Rompuylle, että eurobondit ja yhteinen velkakin käyvät.Kun Saksa lähtee valumaan alaspäin, baltit seuraavat sitä ja eteläinen soikio vahvistuu. Britannia on jo kadonnut. Suomen rinnalle jää Ruotsi. Se ei ole euromaa, eikä Ruotsi voi sen vuoksi olla unionin kehittämisen ytimessä.Mitä Suomen hallitus vastaa? Se luottaa yhä siihen, että Saksa ei hyväksy Suomen kannalta epä­edullisia ratkaisuja. Jos näin kui­tenkin alkaa tapahtua ja jos Ranska on Saksalle rakkaampi – minkä pitäisi olla ilmiselvää –, Suomi jää ylhäiseen pohjoisuuteensa, revenneeseen soikioonsa. Paikkaan, jossa ennen oli Angela Merkelin jättämä varjo.